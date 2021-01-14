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Смешные фото из дневника первоклассника покорили Сеть

14.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Смешные фото из дневника первоклассника покорили Сеть

  • 14.01.2021, 15:20
Смешные фото из дневника первоклассника покорили Сеть
иллюстрационное фото

Взгляните, если не видели.

Россиянка из Перми развеселила пользователей Твиттера фотографиями дневника своего сына-первоклассника (и собрала тысячи лайков). Мальчик слишком буквально воспринял фразу «для заметок» и начал делиться в этой графе своими переживаниями. Переживания оказались не самыми глубокими. Вот о чем ребенок мечтает в школе, пишет rebenok.by.


На следующей неделе в графе для заметок появились дополнения.


На форзаце дневника мальчик составил «список дьяволов», в котором перечислил некоторых известных видеоблогеров, например, Влада Бумагу (он же A4) и Глента.


Мама сразу оговорилась, что опубликовала фото с разрешения сына.

У ребенка есть также отдельный блокнот для записей, куда родители не заглядывают. А что смешного писали в дневниках ваши дети?

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