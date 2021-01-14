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В России начались перебои с поставками сахара и масла
Источник материала: Хартия'97
В России начались перебои с поставками сахара и масла
Продукты стали исчезать после решения Путина о фиксации цен.
Несколько торговых сетей в России столкнулись с проблемами при закупках сахара и масла после того, как по требованию президента Владимира Путина на них были установлены фиксированные розничные цены.
Производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы, сообщил
Проблемы возникли у небольших и средних сетей, а также у несетевых магазинов - они обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются, объясняет Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.
Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, объясняет Шадрин. В рамках Союза такие вопросы стараются решать через Масложировой союз и Союзроссахар, добавляет он.
После того, как сахар в России подорожал на 70%, а подсолнечное масло - на 21%, власти приняли решение остановить инфляцию командным методом: Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения и ритейлерами и производителями, которые обязались не поднимать цены в рознице выше 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр масла.
К соглашению присоединились более 5 тысяч компаний, рассказывал в конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров.
Угрозы дефицита по сценарию СССР в правительстве не видят. «Недостатка в продуктах питания точно нет по всем группам товаров и в первую очередь товаров первой необходимости», - сказал Мантуров.
В четверг пресс-служба Минпромторга заявила РИА Новости, что в министерство «официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара».
Заторморзить инфляцию фиксакцией цен на самые дорожающие продукты властям не удалось: по итогам декабря темпы роста цен на продовольствие ускорились с 5,8% до 6,7%, а общая инфляция на конец года достигла 4,9% и стала рекордной с 2016 года.
За период с 1 по 11 января инфляция составила 0,4%, а в годовом выражении добралась до 5-процентной планки.
Наиболее сильно с начала года подорожала курятина (0,7%), детские мясные консервы (0,6%), молоко (0,5%). Продолжился сильный рост цен на плодоовощную продукцию: картофель (2,7%), морковь (3,4%), огурцы (2,5%), помидоры (7,7%), яблоки (1,2%).
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Продукты стали исчезать после решения Путина о фиксации цен.
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