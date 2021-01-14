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Известный футбольный тренер Олег Дулуб эмоционально высказался о событиях в Беларуси

14.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Известный футбольный тренер Олег Дулуб эмоционально высказался о событиях в Беларуси

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  • 14.01.2021, 15:05
Известный футбольный тренер Олег Дулуб эмоционально высказался о событиях в Беларуси
Олег Дулуб

Он считает, что полутонов в данной ситуации нет.

«Трибуна» расспросила известного футбольного тренера Олега Дулуба о ситуации в нашей стране. Футбольный специалист очень эмоционально высказался о происходящем в Беларуси:

– Когда шла бойня 9, 10 августа, меня все изнутри рвало – что делать, куда идти. Что это такое – в центре города в 21 веке идет война? Реальные боевые действия. Используются антитеррористические группы, они должны воевать с бандитами. Но это ОПГ, это 90-е. Если человек прячет свое лицо, значит, ему есть что скрывать.

Никогда не думал, что на территории Беларуси расцветет фашизм. У меня дед воевал, я с детства был воспитан, что фашизм – это плохо. И когда происходили расстрелы, убийства, никто не нес наказание – начинается нормальная человеческая реакция. Рассказывают, что у Тарайковского был взрыв-пакет, а Шутова в затылок убивают… Это не вопрос политики. Я не собираюсь выходить за какую-то политическую партию. Есть преступление – должно быть наказание.

Второй момент. Я понял, что такое род. Это когда ты стоишь, а за тобой твои предки. Я верю, что люди не умирают. Уходят в другой мир. Я четко понял, что есть родина – от слова «род». И есть «народ» от слова «род». А есть выродки – люди, которые вышли из своего рода. Для меня четкое понимание – либо ты принимаешь эту сторону, либо эту. Полутонов в такой ситуации нет. Либо ты за свой род, за свою родину, за свой народ, либо ты на стороне выродков.

Такое четкое понимание произошло у меня 12 августа. За два дня до этого я сам чуть не попал под обстрел. У нас была передача, выхожу с эфира, вокруг все стреляет, гремит. Я не понимал, что вообще вокруг происходит. У меня есть четкое понимание – если ты военнослужащий, то у тебя есть присяга. Ты нарушил ее – ты военный преступник. Срока давности у преступлений против своего народа нет.

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