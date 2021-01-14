ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как заметить посттравматическое стрессовое расстройство и что делать

14.01.2021 15:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

События, вызвавшие сильный страх, шок и чувство беспомощности, могут стать причиной развития серьезного посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Белорусы — в зоне риска. Какие яркие симптомы могут предупредить о ПТСР? Может ли это расстройство быть у детей? Что поможет нашей психике справиться? Журналист портала «Здоровые люди» (24health.by) обсудила эту тему с Евгенией Точицкой, врачом-психотерапевтом Городского клинического психиатрического диспансера г. Минска, гештальт-терапевтом.


Фото: pixabay.com

Как проявляется ПТСР и почему это опасно

Опасность ПТСР в том, что оно может развиваться латентно и проявиться только спустя несколько месяцев. Это серьезно повлияет на качество жизни, а в тяжелых случаях — и на сам стержень личности. Именно поэтому психологи и психотерапевты рекомендуют всем, кто пережил страх и насилие, быть очень внимательными к своему душевному состоянию и при появлении проблем обратиться за помощью как можно раньше.

— Наиболее яркий симптом ПТСР — флешбеки  внезапные повторные переживания травмирующего события, — объясняет Евгения Точицкая. — При этом эмоциональные переживания идентичны тем, что были в момент травмы. Контролировать флешбеки практически невозможно, и это очень мучительное состояние. Часто воспоминания возвращаются в виде ночных кошмаров.

Среди других проявлений ПТСР:

  • cтремление избежать обстоятельств, напоминающих либо ассоциирующихся со стрессовым фактором;
  • возможна потеря памяти в связи с психотравмирующим эпизодом;
  • раздражительность;
  • бессонница;
  • сверхнастороженность;
  • сложность сосредоточиться на чем-либо;
  • сниженная способность испытывать радость;
  • ощущение отстраненности от окружающих людей;
  • исчезновение надежд на будущее;
  • глобальное чувство стыда за то, что «попал в эту ситуацию», что «мог бы себя повести по-другому», «что проявил слабость и испугался» и пр.

Из-за таких чувств люди начинают избегать контактов, что приводит к социальной изоляции.

Диагноз ПТСР ставится, если такие проявления длятся более месяца. Иногда психика исцеляется сама, иногда на излечение нужны годы, в очень тяжелых случаях такие проявления остаются на всю жизнь (афганский и вьетнамский синдромы).

Евгения Точицкая приводит характерный пример:

— На один из наших парадов приехала делегация пожилых военных из Вьетнама. И когда над толпой низко пролетели самолеты, эти люди резко побледнели и пригнулись, некоторые упали на землю. Это классический флешбек: звук самолета спровоцировал приступ паники, хотя Вьетнамская война закончилась очень давно.

ПТСР может перерасти в депрессию. А также привести к стойкому изменению личности, когда меняется сам стержень человека. С таким последствием работать наиболее сложно, предупреждает эксперт.

Можно ли умереть от ПТСР?


Фото: unsplash.com

Напрямую нет. Но при ПТСР переживания бывают настолько непереносимы и так серьезно снижают качество жизни, что среди пациентов нередки суициды. Кто-то выбирает менее радикальный вариант уйти от переживаний — начинает пить, впадает в иные зависимости, поясняет врач.

Какие события точно вызовут ПТСР и у кого

Можно ли назвать четкие критерии событий, которые вызовут ПТСР? Иными словами, есть ли разница, был человек свидетелем насилия или сам подвергся, к примеру, задержанию, избиению, при этом ударили тебя один раз или несколько раз, была ли физическая травма или словесная угроза?

 По международной классификации болезней для возникновения ПТСР событие должно быть необычным по интенсивности, носить угрожающий или катастрофический характер, — перечисляет критерии врач. —  Однако в настоящий момент ведутся дискуссии и критерии пересматриваются — с учетом индивидуальной чувствительности конкретного человека. Для некоторых людей симптомы ПТСР могут возникнуть и от менее острого события, к примеру, у женщины после выкидыша, хотя в нашем обществе это не является экстраординарным.

ПТСР может быть:

  • у пережившего травму;
  • у свидетеля психотравмирующих событий;
  • у людей, чьи близкие пострадали.

— В такие моменты человек встречается с реальностью смерти и мучительным переживанием своей беспомощности. Беспомощность — один из самых психотравмирующих факторов, — акцентирует специалист. — Большинство из нас живет в иллюзии собственного бессмертия и справедливости окружающего мира: «смерть будет не скоро, и если я буду себя хорошо вести, со мной ничего плохого не случится». В психотравмирующем переживании человек сталкивается с обратным: с любым может произойти что угодно, и с этим ничего невозможно поделать. Поэтому количество нанесенных ударов не имеет значения. Более того, ПТСР может возникнуть и без физического насилия, а как следствие состояния унижения и утраты контроля над своей жизнью в данный момент, словесной угрозы смертью, когда человека могут пальцем не тронуть, но он понимает, что потенциально с ним может произойти все, что угодно.

Чтение новостей про травмирующие события — фактор риска ПТСР?

Нет. По текущим критериям чтение негативных новостей вызвать ПТСР не может. Этот процесс скорее способен спровоцировать тревожные и депрессивные расстройства, панические атаки, поясняет Евгения Точицкая. Поэтому специалисты и советуют в текущей ситуации ограничить поток информации: быть в курсе актуальных новостей, но не погружаться в их поток часами и днями.

Кто в группе риска особенно


Фото: Reuters

Для возникновения ПТСР пол и возраст не имеют критического значения. Более значим социальный фактор, поясняет эксперт.

— Если человек после травмы не получает поддержки, отвержен социумом, остается в одиночестве, продолжает жить под угрозой, если виновные не наказаны, справедливость не восстановлена, — это серьезные факторы риска развития ПТСР.

«Ты в безопасности», «справедливость существует», «мы тебя любим еще больше» — это те слова и ощущения, в которых нуждается переживший травму человек.

Очень часто люди с ПТСР чувствуют себя исключенными из ближайшего социума и говорят такую характерную фразу: «Близкие не пережили то, что пережил/пережила я, они меня никогда не поймут». И это действительно так. Но мы можем сказать в ответ: «Да, мы не переживали такое и до конца не поймем, но мы можем быть рядом и сопереживать тебе», — и это очень важная поддержка.

Может ли ПТСР быть у детей?

— Это возможно. Для детей до 5 лет, пока они не осознали факта своей смертности, факторы возникновения ПТСР несколько другие: разлучение с родителями, жестокое обращение, переживание беспомощности. По мере взросления факторы риска те же, что у взрослых, но добавляется еще один — реакция родителей, — акцентирует психотерапевт. — Для детей она очень важна. Если родитель сохраняет спокойствие, уверенность, транслирует ребенку ощущение контроля над ситуацией, то ребенок переносит психотравмирующую ситуацию легче. А вот паника, сломленность родителей могут быть причиной развития расстройства у детей, даже если лично им ничто не угрожало. Это не означает, что родителям нельзя поддаваться своим чувствам. Это значит, что взрослым нужно поддерживать себя в ресурсе и давать ребенку столько уверенности и стабильности, сколько они могут в данный момент.

Если дети играют в «протесты» — это симптом ПТСР?

Нет. Скорее это защитная реакция психики, — подчеркивает психотерапевт.

— Игра — это способ интегрировать в свой мир новые незнакомые явления. Если игра не переходит границы: дети не причиняют друг другу травм, не застревают в одной роли, — это нормально, и тревожиться не надо. Можно поговорить и объяснить детям реальность на их уровне понимания.

Может ли ПТСР быть у сотрудников силовых структур?

Да. ПТСР возникает не только у военных, участвующих в военных действиях. Гражданские конфликты — та же психотравмирующая ситуация.

— В психологии существует термин «синдром агрессора», — объясняет Евгения Точицкая. — У большинства людей возникает травма при причинении физического вреда и убийстве себе подобных. Очень небольшой процент людей относится к насилию над другим человеком спокойно. Поэтому сотрудников силовых подразделений специально готовят, чтобы при необходимости они могли это делать, и учат с этим справляться. Один из способов, например, объективизация — когда людей называют объектами, заменяют абстрактными терминами вроде: «овцы», «стадо», «операция по зачистке территории». Опыт Украины показывает, что силовики из «Беркута» обращались и продолжают обращаться к специалистам за помощью, чтобы справиться с ПТСР. Ситуация усложняется тем, что сотрудникам силовых структур приходится часто скрывать симптомы, потому что, во-первых, им стыдно обнаружить это перед коллегами, во-вторых, диагноз грозит увольнением.

В литературе описывают еще один фактор риска ПТСР у силовиков: часто после военных или гражданских конфликтов происходит кардинальная общественная переоценка их роли, вследствие которой они лишаются социальной поддержки и подвергаются остракизму.

Через сколько времени после травмы формируется ПТСР?


Фото: Reuters

Период формирования расстройства — от месяца до полугода. Но может быть и отсроченное ПТСР, когда оно проявляется через несколько лет, спровоцированное каким-то триггером. Поэтому чем раньше обратиться к специалисту, тем лучше, подчеркивает врач. Но тут есть проблема.

— Большинство травмированных людей не обращаются за помощью из-за страха. Это страх юридических последствий, страх погрузиться снова в эти переживания, страх и стыд осуждения, страх непонимания.

Бояться и стыдиться в таких ситуациях нормально. Но хочу подчеркнуть: посттравматическое стрессовое расстройство — это адекватный ответ психики. Это, так сказать, нормальная реакция человека на ненормальную ситуацию.

Может ли врач общей практики поставить диагноз ПТСР?

Теоретически да, но на практике, в силу загруженности работой, недостаточности данных, врач общей практики может не придать этой симптоматике должного значения. Поэтому лучше сразу обращаться к психологу, психотерапевту, а при серьезных проявлениях (галлюцинации, бредовые мысли) — к психиатру, — советует эксперт. Это можно делать анонимно.

Как лечить ПТСР

Для лечения ПТСР используется психотерапия и лекарственные средства.

Наработки в этой теме начались уже после Первой мировой войны, поэтому сегодня существует много эффективных методик:

  • когнитивно-поведенческая терапия,
  • гештальт-терапия,
  • психоанализ,
  • арт-терапия,
  • телесная терапия,
  • гипноз,
  • метод десенсибилизации, переработки движением глаз (ДПДГ).

— Я лично в своей практике применяю гештальт-подход, психодраму и элементы логотерапии. Логотерапию изобрел австрийский психиатр Виктор Франкл, который пережил концлагерь. Эта терапия основана на поиске и анализе смыслов в пережитой ситуации и в существовании человека в целом. При работе с травмами этот подход очень ценен. Доказано, что те, кто убежден в справедливости дела, за которое они борются и страдают, кто уверен в своем нравственном выборе, имеют больше шансов справиться с ПТСР.

Я бы посоветовала всем почитать книгу Франкла «Человек в поисках смысла». Она дает понимание того, что люди могут пережить очень страшные вещи и стать при этом сильнее и мудрее.

Евгения Точицкая обращает внимание, что пациенты с ПТСР нередко бросают терапию, потому что для них непереносимы актуализация негативных переживаний и стыда. Избегание — один из симптомов ПТСР.

— Поэтому хочу подчеркнуть, что лечение ПТСР возможно без актуализации травмирующих событий. Иногда психотерапевты вообще не трогают травму, если сам человек не хочет о ней говорить. Работа в данном случае строится на поддержке и помощи в социальной адаптации.


Фото: Reuters

Чаще всего человеку нужна легализация его опыта: определение, объяснение и признание того, что с ним было.

Но врачи не всесильны. Работа с травмами — это всегда комплексный подход. Необходима помощь социальных работников, юристов, экспертов по трудоустройству, других специалистов. На формирование и лечение ПТСР влияет общий фон, в частности, моральная обстановка, сопровождающая стрессовую ситуацию.

— По-настоящему лечить ПТСР можно только в ситуации безопасности, — подчеркивает специалист.

Какие медикаменты помогают при ПТСР и долго ли их принимать

Для лечения ПТСР, как правило, используют антидепрессанты и транквилизаторы.

— Длительность приема антидепрессантов — 3−6 месяцев, при необходимости — более длительный период. Существует множество современных препаратов для длительного приема с минимальными побочными эффектами. Антидепрессанты не вызывают привыкания, — уточняет психотерапевт.

Излечимо ли ПТСР в принципе?

Излечимо. Но нужно иметь в виду, что терапия может быть длительной.

Помогают ли при ПТСР группы самопомощи?

— Группы самопомощи — хорошая стратегия, потому что собираются люди, пережившие травму, имеющие сходный опыт, а значит, точно способные понять друг друга. Но такие группы должен вести профессиональный модератор, и пострадавшие не должны находиться в острой фазе болезни, — говорит психотерапевт.

Что делать родственникам пациента с ПТСР, чтобы помочь

Евгения Точицкая дала основные советы близким:

  • Не торопите пострадавших рассказывать о травме, дайте им возможность самим выбрать время для рассказа. Попытка вызвать человека на разговор сразу после события — риск развития ПТСР.
  • Дайте понять, что вы вместе с пострадавшим, принимаете и любите его.
  • Всячески включайте пострадавшего в привычный круг дел (совместные ужины, уборка квартиры и пр.).
  • Не обманывайте, говоря, что полностью понимаете то, что пережил пострадавший.
  • Будьте готовы к возможным вспышкам агрессии, которые часты при ПТСР.
  • Будьте внимательны к ярким проявлениям у пострадавшего: длительному замыканию в себе, паническим атакам, признакам суицидальных мыслей. Если они есть, обязательно предложите ему обратиться к специалисту.
  • Чтобы помочь человеку обратиться за профессиональной помощью, объясните, что это можно сделать анонимно; не только в госструктурах, но и в волонтерских инициативах.
  • Если пострадавший испытывает страх и стыд, что его посчитают «психом» или «слабаком» при обращении к специалисту, объясните, что стыд — это типичный симптом ПТСР. Когда ушибешься — синяк, когда психотравма — стыд. Это нормально. Найдите примеры и истории других пострадавших, которые обратились за помощью.
  • Вызывайте скорую, если попытки суицида — явные, а вспышки агрессии опасны для жизни человека или его окружения.

Читайте также

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
События, вызвавшие сильный страх, шок и чувство беспомощности, могут стать причиной развития серьезного посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)....
 
Новости дня
Новости разные
 
Больш за 800 беларускіх навукоўцаў падпісалі ліст у падтрымку звольненых з Акадэміі навук калег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by