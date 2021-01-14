Как заметить посттравматическое стрессовое расстройство и что делать

Источник материала: Tut.by

События, вызвавшие сильный страх, шок и чувство беспомощности, могут стать причиной развития серьезного посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Белорусы — в зоне риска. Какие яркие симптомы могут предупредить о ПТСР? Может ли это расстройство быть у детей? Что поможет нашей психике справиться? Журналист портала « Здоровые люди » (24health.by) обсудила эту тему с Евгенией Точицкой, врачом-психотерапевтом Городского клинического психиатрического диспансера г. Минска, гештальт-терапевтом.



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Как проявляется ПТСР и почему это опасно

Опасность ПТСР в том, что оно может развиваться латентно и проявиться только спустя несколько месяцев. Это серьезно повлияет на качество жизни, а в тяжелых случаях — и на сам стержень личности. Именно поэтому психологи и психотерапевты рекомендуют всем, кто пережил страх и насилие, быть очень внимательными к своему душевному состоянию и при появлении проблем обратиться за помощью как можно раньше.

— Наиболее яркий симптом ПТСР — флешбеки — внезапные повторные переживания травмирующего события, — объясняет Евгения Точицкая. — При этом эмоциональные переживания идентичны тем, что были в момент травмы. Контролировать флешбеки практически невозможно, и это очень мучительное состояние. Часто воспоминания возвращаются в виде ночных кошмаров.

Среди других проявлений ПТСР:

cтремление избежать обстоятельств, напоминающих либо ассоциирующихся со стрессовым фактором;

возможна потеря памяти в связи с психотравмирующим эпизодом;

раздражительность;

бессонница;

сверхнастороженность;

сложность сосредоточиться на чем-либо;

сниженная способность испытывать радость;

ощущение отстраненности от окружающих людей;

исчезновение надежд на будущее;

глобальное чувство стыда за то, что «попал в эту ситуацию», что «мог бы себя повести по-другому», «что проявил слабость и испугался» и пр.

Из-за таких чувств люди начинают избегать контактов, что приводит к социальной изоляции.

Диагноз ПТСР ставится, если такие проявления длятся более месяца. Иногда психика исцеляется сама, иногда на излечение нужны годы, в очень тяжелых случаях такие проявления остаются на всю жизнь (афганский и вьетнамский синдромы).

Евгения Точицкая приводит характерный пример:

— На один из наших парадов приехала делегация пожилых военных из Вьетнама. И когда над толпой низко пролетели самолеты, эти люди резко побледнели и пригнулись, некоторые упали на землю. Это классический флешбек: звук самолета спровоцировал приступ паники, хотя Вьетнамская война закончилась очень давно.

ПТСР может перерасти в депрессию. А также привести к стойкому изменению личности, когда меняется сам стержень человека. С таким последствием работать наиболее сложно, предупреждает эксперт.

Можно ли умереть от ПТСР?



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Напрямую нет. Но при ПТСР переживания бывают настолько непереносимы и так серьезно снижают качество жизни, что среди пациентов нередки суициды. Кто-то выбирает менее радикальный вариант уйти от переживаний — начинает пить, впадает в иные зависимости, поясняет врач.

Какие события точно вызовут ПТСР и у кого

Можно ли назвать четкие критерии событий, которые вызовут ПТСР? Иными словами, есть ли разница, был человек свидетелем насилия или сам подвергся, к примеру, задержанию, избиению, при этом ударили тебя один раз или несколько раз, была ли физическая травма или словесная угроза?

— По международной классификации болезней для возникновения ПТСР событие должно быть необычным по интенсивности, носить угрожающий или катастрофический характер, — перечисляет критерии врач. — Однако в настоящий момент ведутся дискуссии и критерии пересматриваются — с учетом индивидуальной чувствительности конкретного человека. Для некоторых людей симптомы ПТСР могут возникнуть и от менее острого события, к примеру, у женщины после выкидыша, хотя в нашем обществе это не является экстраординарным.

ПТСР может быть:

у пережившего травму;

у свидетеля психотравмирующих событий;

у людей, чьи близкие пострадали.

— В такие моменты человек встречается с реальностью смерти и мучительным переживанием своей беспомощности. Беспомощность — один из самых психотравмирующих факторов, — акцентирует специалист. — Большинство из нас живет в иллюзии собственного бессмертия и справедливости окружающего мира: «смерть будет не скоро, и если я буду себя хорошо вести, со мной ничего плохого не случится». В психотравмирующем переживании человек сталкивается с обратным: с любым может произойти что угодно, и с этим ничего невозможно поделать. Поэтому количество нанесенных ударов не имеет значения. Более того, ПТСР может возникнуть и без физического насилия, а как следствие состояния унижения и утраты контроля над своей жизнью в данный момент, словесной угрозы смертью, когда человека могут пальцем не тронуть, но он понимает, что потенциально с ним может произойти все, что угодно.

Чтение новостей про травмирующие события — фактор риска ПТСР?

Нет. По текущим критериям чтение негативных новостей вызвать ПТСР не может. Этот процесс скорее способен спровоцировать тревожные и депрессивные расстройства, панические атаки, поясняет Евгения Точицкая. Поэтому специалисты и советуют в текущей ситуации ограничить поток информации: быть в курсе актуальных новостей, но не погружаться в их поток часами и днями.

Кто в группе риска особенно



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Для возникновения ПТСР пол и возраст не имеют критического значения. Более значим социальный фактор, поясняет эксперт.

— Если человек после травмы не получает поддержки, отвержен социумом, остается в одиночестве, продолжает жить под угрозой, если виновные не наказаны, справедливость не восстановлена, — это серьезные факторы риска развития ПТСР.

«Ты в безопасности», «справедливость существует», «мы тебя любим еще больше» — это те слова и ощущения, в которых нуждается переживший травму человек.

Очень часто люди с ПТСР чувствуют себя исключенными из ближайшего социума и говорят такую характерную фразу: «Близкие не пережили то, что пережил/пережила я, они меня никогда не поймут». И это действительно так. Но мы можем сказать в ответ: «Да, мы не переживали такое и до конца не поймем, но мы можем быть рядом и сопереживать тебе», — и это очень важная поддержка.

Может ли ПТСР быть у детей?

— Это возможно. Для детей до 5 лет, пока они не осознали факта своей смертности, факторы возникновения ПТСР несколько другие: разлучение с родителями, жестокое обращение, переживание беспомощности. По мере взросления факторы риска те же, что у взрослых, но добавляется еще один — реакция родителей, — акцентирует психотерапевт. — Для детей она очень важна. Если родитель сохраняет спокойствие, уверенность, транслирует ребенку ощущение контроля над ситуацией, то ребенок переносит психотравмирующую ситуацию легче. А вот паника, сломленность родителей могут быть причиной развития расстройства у детей, даже если лично им ничто не угрожало. Это не означает, что родителям нельзя поддаваться своим чувствам. Это значит, что взрослым нужно поддерживать себя в ресурсе и давать ребенку столько уверенности и стабильности, сколько они могут в данный момент.

Если дети играют в «протесты» — это симптом ПТСР?

Нет. Скорее это защитная реакция психики, — подчеркивает психотерапевт.

— Игра — это способ интегрировать в свой мир новые незнакомые явления. Если игра не переходит границы: дети не причиняют друг другу травм, не застревают в одной роли, — это нормально, и тревожиться не надо. Можно поговорить и объяснить детям реальность на их уровне понимания.

Может ли ПТСР быть у сотрудников силовых структур?

Да. ПТСР возникает не только у военных, участвующих в военных действиях. Гражданские конфликты — та же психотравмирующая ситуация.

— В психологии существует термин «синдром агрессора», — объясняет Евгения Точицкая. — У большинства людей возникает травма при причинении физического вреда и убийстве себе подобных. Очень небольшой процент людей относится к насилию над другим человеком спокойно. Поэтому сотрудников силовых подразделений специально готовят, чтобы при необходимости они могли это делать, и учат с этим справляться. Один из способов, например, объективизация — когда людей называют объектами, заменяют абстрактными терминами вроде: «овцы», «стадо», «операция по зачистке территории». Опыт Украины показывает, что силовики из «Беркута» обращались и продолжают обращаться к специалистам за помощью, чтобы справиться с ПТСР. Ситуация усложняется тем, что сотрудникам силовых структур приходится часто скрывать симптомы, потому что, во-первых, им стыдно обнаружить это перед коллегами, во-вторых, диагноз грозит увольнением.

В литературе описывают еще один фактор риска ПТСР у силовиков: часто после военных или гражданских конфликтов происходит кардинальная общественная переоценка их роли, вследствие которой они лишаются социальной поддержки и подвергаются остракизму.

Через сколько времени после травмы формируется ПТСР?



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Период формирования расстройства — от месяца до полугода. Но может быть и отсроченное ПТСР, когда оно проявляется через несколько лет, спровоцированное каким-то триггером. Поэтому чем раньше обратиться к специалисту, тем лучше, подчеркивает врач. Но тут есть проблема.

— Большинство травмированных людей не обращаются за помощью из-за страха. Это страх юридических последствий, страх погрузиться снова в эти переживания, страх и стыд осуждения, страх непонимания.

Бояться и стыдиться в таких ситуациях нормально. Но хочу подчеркнуть: посттравматическое стрессовое расстройство — это адекватный ответ психики. Это, так сказать, нормальная реакция человека на ненормальную ситуацию.

Может ли врач общей практики поставить диагноз ПТСР?

Теоретически да, но на практике, в силу загруженности работой, недостаточности данных, врач общей практики может не придать этой симптоматике должного значения. Поэтому лучше сразу обращаться к психологу, психотерапевту, а при серьезных проявлениях (галлюцинации, бредовые мысли) — к психиатру, — советует эксперт. Это можно делать анонимно.

Как лечить ПТСР

Для лечения ПТСР используется психотерапия и лекарственные средства.

Наработки в этой теме начались уже после Первой мировой войны, поэтому сегодня существует много эффективных методик:

когнитивно-поведенческая терапия,

гештальт-терапия,

психоанализ,

арт-терапия,

телесная терапия,

гипноз,

метод десенсибилизации, переработки движением глаз (ДПДГ).

— Я лично в своей практике применяю гештальт-подход, психодраму и элементы логотерапии. Логотерапию изобрел австрийский психиатр Виктор Франкл, который пережил концлагерь. Эта терапия основана на поиске и анализе смыслов в пережитой ситуации и в существовании человека в целом. При работе с травмами этот подход очень ценен. Доказано, что те, кто убежден в справедливости дела, за которое они борются и страдают, кто уверен в своем нравственном выборе, имеют больше шансов справиться с ПТСР.

Я бы посоветовала всем почитать книгу Франкла «Человек в поисках смысла». Она дает понимание того, что люди могут пережить очень страшные вещи и стать при этом сильнее и мудрее.

Евгения Точицкая обращает внимание, что пациенты с ПТСР нередко бросают терапию, потому что для них непереносимы актуализация негативных переживаний и стыда. Избегание — один из симптомов ПТСР.

— Поэтому хочу подчеркнуть, что лечение ПТСР возможно без актуализации травмирующих событий. Иногда психотерапевты вообще не трогают травму, если сам человек не хочет о ней говорить. Работа в данном случае строится на поддержке и помощи в социальной адаптации.



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Чаще всего человеку нужна легализация его опыта: определение, объяснение и признание того, что с ним было.

Но врачи не всесильны. Работа с травмами — это всегда комплексный подход. Необходима помощь социальных работников, юристов, экспертов по трудоустройству, других специалистов. На формирование и лечение ПТСР влияет общий фон, в частности, моральная обстановка, сопровождающая стрессовую ситуацию.

— По-настоящему лечить ПТСР можно только в ситуации безопасности, — подчеркивает специалист.

Какие медикаменты помогают при ПТСР и долго ли их принимать

Для лечения ПТСР, как правило, используют антидепрессанты и транквилизаторы.

— Длительность приема антидепрессантов — 3−6 месяцев, при необходимости — более длительный период. Существует множество современных препаратов для длительного приема с минимальными побочными эффектами. Антидепрессанты не вызывают привыкания, — уточняет психотерапевт.

Излечимо ли ПТСР в принципе?

Излечимо. Но нужно иметь в виду, что терапия может быть длительной.

Помогают ли при ПТСР группы самопомощи?

— Группы самопомощи — хорошая стратегия, потому что собираются люди, пережившие травму, имеющие сходный опыт, а значит, точно способные понять друг друга. Но такие группы должен вести профессиональный модератор, и пострадавшие не должны находиться в острой фазе болезни, — говорит психотерапевт.

Что делать родственникам пациента с ПТСР, чтобы помочь

Евгения Точицкая дала основные советы близким:

Не торопите пострадавших рассказывать о травме, дайте им возможность самим выбрать время для рассказа. Попытка вызвать человека на разговор сразу после события — риск развития ПТСР.

Дайте понять, что вы вместе с пострадавшим, принимаете и любите его.

Всячески включайте пострадавшего в привычный круг дел (совместные ужины, уборка квартиры и пр.).

Не обманывайте, говоря, что полностью понимаете то, что пережил пострадавший.

Будьте готовы к возможным вспышкам агрессии, которые часты при ПТСР.

Будьте внимательны к ярким проявлениям у пострадавшего: длительному замыканию в себе, паническим атакам, признакам суицидальных мыслей. Если они есть, обязательно предложите ему обратиться к специалисту.

Чтобы помочь человеку обратиться за профессиональной помощью , объясните, что это можно сделать анонимно; не только в госструктурах, но и в волонтерских инициативах.

объясните, что это можно сделать анонимно; не только в госструктурах, но и в волонтерских инициативах. Если пострадавший испытывает страх и стыд, что его посчитают «психом» или «слабаком» при обращении к специалисту, объясните, что стыд — это типичный симптом ПТСР. Когда ушибешься — синяк, когда психотравма — стыд. Это нормально. Найдите примеры и истории других пострадавших, которые обратились за помощью.

Вызывайте скорую, если попытки суицида — явные, а вспышки агрессии опасны для жизни человека или его окружения.