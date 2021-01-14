Квартира-мазанка в Киеве. Смотрите, какую оригинальную отделку стен предложили дизайнеры

Источник материала: Tut.by

Молодая девушка заказала очень необычный интерьер для свой квартиры в Киеве. По дизайн-проекту студии Сергея Махно стены покрыли штукатуркой, имитирующей поверхность украинских глиняных домов-мазанок. Отсюда и название проекта — Mazanka. Результатами своей работы дизайнеры поделились на ресурсе behance.net.

Mazanka — это квартира в киевской высотке с видом на Днепр, в которой дизайнеры использовали полузабытые технологии строительства. Мазанками в Украине называли небольшие сельские домики из дерева, глины и тростника. Название происходит от слова «мазать», то есть покрывать слоем глины.



Фото: Serhii Kadulin

Заказчица проекта — молодая девушка, которая решила осуществить свою давнюю мечту об экожилье, в котором натуральные материалы и современные технологии гармонично сочетаются, а авторский дизайн подчеркивает уникальность и самобытность пространства.

Как говорят авторы проекта, «им было важно не просто создать интерьер, который будет отвечать этим требованиям, но и станет родным для нашей заказчицы».

Дизайнеры спроектировали открытое, но тематически зонированное пространство для любимых домашних дел хозяев: йоги, танцев, готовки. Поэтому они объединили кухню, гостиную и балкон, но оставили довольно четкое тематическое разделение за счет разных фактур и материалов.



Фото: Serhii Kadulin

Кухня расположена в центральной части квартиры. Ребристые шкафы делают пространство ритмичным. Остров-столешница из гранита уравновешивает светильники-кувшины, которые привлекают внимание своей игривостью форм. Линии кухни воздушные и мягкие.



Фото: Serhii Kadulin

Зона гостиной — это почти арт-объект. Стены декорированы гипсом, повторяющим поверхность старинных глиняных хижин. Рельеф создавал сам элемент: при высыхании материал потрескался и образовал неповторимые узоры. Здесь главным свидетелем такой силы природы является лампа Очи, созданная Сергеем Махно.



Фото: Serhii Kadulin

Спальня также открыта и соединена с ванной. Их разделяют только полупрозрачные двери. Цвета и текстуры гостиной сохраняются в спальной зоне, но действуют по-разному.



Фото: Serhii Kadulin

Все освещение в квартире, кроме технического, было создано студией Сергея Махно. Над обеденной зоной стоит лампа ручной работы из лозы винограда. Это ремесло тоже было популярно в украинской культуре, но теперь потребовалось несколько месяцев, чтобы найти мастера, который сможет создать произведение такой сложности.



Фото: Serhii Kadulin

Над кухонным островом — набор из четырех светильников-кувшинов, созданных специально для этой квартиры. В спальне — керамический светильник Makivka из коллекции Inside. Out, которая возглавила список законодателей моды ArchDaily на iSaloni 2019.



Фото: Serhii Kadulin

Апартаменты Mazanka — это диалог архитекторов с прошлым. И его результат — шаг к самобытности современного украинского дизайна и украинской культуры как таковой.



Фото: Serhii Kadulin

«Я в полном восторге! Квартира очень успешно проходит тест-драйв. Гости особо отмечают глиняную «пещеру» как нечто необычное и впечатляющее. Я в ней чувствую себя как где-то посреди дикой нетронутой природы. Чувствую, что современный украинский стиль дизайна покорит еще много сердец», — делится впечатлениями заказчица Анастасия.