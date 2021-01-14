В Могилеве на переходе МАЗ насмерть сбил женщину, после чего влетел в остановку

Источник материала: Tut.by

В Могилеве грузовик насмерть сбил женщину и врезался в остановку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла днем 14 января. Установлено, что водитель МАЗа двигался по улице Челюскинцев. Подъезжая к пешеходному переходу, он проигнорировал остановившийся в соседней полосе для пропуска пешеходов микроавтобус, несвоевременно предпринял меры к снижению скорости, в результате чего сбил женщину, переходившую дорогу. После этого грузовик выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, где по счастливой случайности в момент ДТП никого не было.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее личность устанавливается.