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СК: Установлен еще один обвиняемый в перекрытии улицы Притыцкого в Минске

14.01.2021 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске в августе 2020 года. Об этом сообщили в Следственном комитете.


— В ходе следствия установлена личность еще одного подозреваемого в совершении противоправных действий. Им оказался 23-летний уроженец Минской области. По словам парня, узнав о месте проведения несанкционированного мероприятия, он целенаправленно поехал на улицу Притыцкого. Увидев, как неизвестные перетаскивают на проезжую часть камни и другие предметы, он решил к ним присоединиться, — проинформировали в СК.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Ранее по факту перекрытия улицы Притыцкого был задержан 25-летний житель Могилевской области. В ходе допроса он не смог пояснить причину своего поступка. Ему также предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 11 августа в ходе несанкционированного массового мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть улицы Притыцкого. Они выкрикивали лозунги, выкатывали камни и выносили другие предметы с целью блокировки движения транспортных средств. После чего подозреваемые скрылись с места происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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