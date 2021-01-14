Олег Дулуб: «Никогда не думал, что в Беларуси расцветет фашизм»

Источник материала: Tut.by

Украинская «Трибуна» предложила своим читателям задать вопросы известному белорусскому тренеру Олегу Дулубу, который вот-вот может возглавить «Крумкачы». Экс-коуч «Карпат» и одесского «Черноморца» ответил и на вопросы, связанные с ситуацией в Беларуси.



Фото: ФК «Атырау»

— Когда шла бойня 9, 10 августа, меня все изнутри рвало — что делать, куда идти. Что это такое — в центре города в 21 веке идет война? Реальные боевые действия. Используются антитеррористические группы, они должны воевать с бандитами. Но это ОПГ, это 90-е. Если человек прячет свое лицо, значит, ему есть что скрывать.

— Когда настал момент, когда вы решили выступать публично?

— Вообще я аполитичный человек. Понимаю, что любым делом нужно заниматься профессионально. Нельзя заниматься футболом, а потом говорить «ну, вот политика тут это…». Либо ты занимаешься политикой профессионально, либо футболом.

Но для меня это вопрос не политический, а человеческий. Когда видел, что происходило до выборов — 9, 10, 11, 12 августа. Никогда не думал, что на территории Беларуси расцветет фашизм. У меня дед воевал, я с детства был воспитан, что фашизм — это плохо. И когда происходили расстрелы, убийства, никто не нес наказание — начинается нормальная человеческая реакция.

Рассказывают, что у Тарайковского был взрывпакет, а Шутова в затылок убивают… Это не вопрос политики. Я не собираюсь выходить за какую-то политическую партию. Есть преступление — должно быть наказание.

Второй момент. Я понял, что такое род. Это когда ты стоишь, а за тобой твои предки. Я верю, что люди не умирают. Уходят в другой мир. Я четко понял, что есть родина — от слова «род». И есть «народ» от слова «род». А есть выродки — люди, которые вышли из своего рода. Для меня четкое понимание — либо ты принимаешь эту сторону, либо эту. Полутонов в такой ситуации нет. Либо ты за свой род, за свою родину, за свой народ, либо ты на стороне выродков.

Такое четкое понимание произошло у меня 12 августа. За два дня до этого я сам чуть не попал под обстрел. У нас была передача, выхожу с эфира, вокруг все стреляет, гремит. Я не понимал, что вообще вокруг происходит. У меня есть четкое понимание — если ты военнослужащий, то у тебя есть присяга. Ты нарушил ее — ты военный преступник. Срока давности у преступлений против своего народа нет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда я приехал в Украину, тоже многие вещи не понимал. Для меня было откровением, когда в июне 2016 года приехал во Львов, сижу в гостинице, включил ТВ, показывают зону АТО, Донбасс. Понимаю, что что-то не так. Потому что у меня НТВ идет и белорусское телевидение. Там рассказывают, что Украина напала на Донбасс, я включаю здесь — тут наоборот. Начинаю разговаривать с помощниками — они мне рассказывают, как было на самом деле. После этого я перестал смотреть НТВ. Если хочу разобраться, то смотрю EuroNews. Хотя понимаю, что там тоже может быть политизировано, но в целом нейтрально.

Так вот, когда я тогда приехал в Украину, то не понимал. А когда нас накрыло, понял, что пережила Украина в 2014 году. Возможно, пришло наше время переживать эту ситуацию, чтобы сделать нормальное правовое государство.