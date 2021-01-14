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Skoda обнародовала итоги 2020 года: в России установлен новый рекорд

14.01.2021 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автопроизводители продолжают делиться итогами деятельности в минувшем году. Вчера, например, свою статистику опубликовал АвтоВАЗ, а теперь официальные итоги 2020 года подвела чешская Skoda.


В 2020 году Skoda по всему миру передала покупателям 1 004 800 автомобилей. Таким образом, компания седьмой год подряд смогла реализовать более миллиона автомобилей. Вслед за 39-дневной остановкой заводов в Чехии и временным нарушением работы каналов продаж во втором квартале, компания смогла восстановить положительную динамику на международных рынках уже в июне. С июля по декабрь Skoda продала 578 100 автомобилей. Кроме того, чешский бренд продолжил расти на ряде рынков на протяжении всего года.


В Европе рыночная доля Skoda выросла до 5,4%, а в России компания и вовсе установила новый рекорд продаж, передав клиентам 94 600 автомобилей (+6,8% по сравнению с 2019 годом). Самой популярной моделью марки во всем мире является Octavia с результатом 257 400 проданных единиц (на 29,2% меньше, чем в 2019 году), далее идут кроссоверы Karoq (137 200 проданных машин, -10,1%) и Kodiaq (131 600 штук, -23,4%), а замкнули пятерку бестселлеров Skoda «паркетник» Kamiq (128 500 автомобилей) и Fabia (105 500 экземпляров).

 
 
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Автопроизводители продолжают делиться итогами деятельности в минувшем году. Вчера, например, свою статистику опубликовал АвтоВАЗ, а теперь официальные итоги 2020...
 
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