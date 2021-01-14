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В Витебске с 16 января изменится движение на улице Гагарина, где идет ремонт
Источник материала: Tut.by
На улице Гагарина в Витебске, где идет реконструкция, с 16 января изменится движение транспорта,
На участке улицы от СШ № 5 до дома № 119 транспорт пойдет по новой, реконструированной полосе дорожного движения.
Ту полосу, по которой транспорт ездит сейчас, закроют.
Напомним, реконструкция улицы Гагарина
Сейчас на Гагарина две полосы движения. После реконструкции их будет шесть — по три в каждую сторону. Строителям нужно отремонтировать 3 км дороги.
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Реконструкция улицы Гагарина началась в конце июля 2020 года.
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