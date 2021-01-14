В Витебске с 16 января изменится движение на улице Гагарина, где идет ремонт

Источник материала: Tut.by

На улице Гагарина в Витебске, где идет реконструкция, с 16 января изменится движение транспорта, сообщает горисполком.

На участке улицы от СШ № 5 до дома № 119 транспорт пойдет по новой, реконструированной полосе дорожного движения.

Ту полосу, по которой транспорт ездит сейчас, закроют.

Напомним, реконструкция улицы Гагарина началась в конце июля 2020 года. Предварительная стоимость работ — 39 млн рублей. Сдать новую дорогу хотят к июлю 2021 года — к очередному «Славянскому базару».

Сейчас на Гагарина две полосы движения. После реконструкции их будет шесть — по три в каждую сторону. Строителям нужно отремонтировать 3 км дороги.