Источник материала: ProBusiness

2020 год стал переломным моментом для большинства компаний. Доходы упали, рабочий процесс перешел в онлайн, а продажи продуктов и услуг — в интернет, где правила игры кардинально отличаются от офлайна. В какие области digital-маркетинга стоит вложиться сейчас, чтобы привлечь клиентов и увеличить доходы завтра? О сложившихся тенденциях на этом игровом поле рассказал Максим Пархимович, директор Wunder Digital .

Максим Пархимович

Директор компании Wunder Digital

Привлекаем и удерживаем клиентов в соцсетях

— Пандемия значительно увеличила время, которое люди проводят в интернете. Интерес к сайтам и страницам брендов в социальных сетях вырос, что открыло для маркетологов новые возможности расширения аудитории и взаимодействия с клиентами. Я имею в виду расширение как спектра продвигаемых в соцсетях товаров, так и самой аудитории соцсетей. Ведь во время карантина в соцсетях зарегистрировались даже те, кто там никогда не был. Мы видим в этом новую возможность найти целевую аудиторию, которую нельзя упускать.

Наличие контент-плана, регулярная публикация постов и обратная связь позволяют привлечь новых потребителей и создать доверительные отношения с ними.

И все за относительно небольшие деньги.

Еще сомневаетесь? Тогда вот немного цифр: во втором квартале 2020 года бюджеты социальных сетей составили 23% от общих маркетинговых бюджетов США. А прошлой зимой это было всего около 13%. Хороший повод задуматься о том, чтобы завести своему бренду страничку в Instagram, не так ли?

Сейчас — время раздела сфер влияния в соцсетях. Бизнесу нужно задуматься, стоит ли игнорировать этот канал и отдавать аудиторию конкурентам.

Проверяем достоверность и актуальность своих данных в поисковых сервисах

И если там все не совсем в порядке (такие примеры встречаются на каждом шагу: компания переехала, но адрес офиса в Google My Business остался прежний, клиент решает зайти по дороге, но не находит нужную компанию и разочаровывается. То же самое с номерами телефонов — клиенты не могут дозвониться, а это означает потерю прибыли) — исправляем. Ведь локальная оптимизация очень эффективна: если люди ищут конкретный продукт или услугу относительно своего географического положения, они настроены на покупку больше других. И конвертировать их становится проще.

Чтобы «взлететь» в поисковой выдаче, нужно ответственно подойти к заполнению информации о компании, времени ее работы и услугах в сервисе Google My Business. Но заполнить и забыть не получится: тот же Google часто обновляет свой локальный алгоритм SEO, а потому для лучшей работы данные придется регулярно проверять и обновлять. Обычно — вручную и в идеале после любых изменений данных о компании: переезд, смена номера, графика работы и т.д.

Это позволит не только повысить релевантность в поисковой выдаче, но и информировать клиентов об изменениях в режиме работы или акциях. А чтобы компания отображалась в поиске «рядом со мной», убедитесь, что у вас есть географически определенная зона обслуживания. Можете включить в SEO-стратегию ключевые слова, связанные с местоположением или достопримечательностью поблизости.

Например, использовать ключевые слова не «товар_купить_минск», а «товар_купить_малиновка» и отметить бизнес на картах и в навигаторе. Таким образом вы выигрываете аудиторию, которая выбирает товар/услугу не по критериям цена/качество, а по близости к дому.



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Становимся доступнее (в хорошем смысле)

Изменение привычного образа жизни людей влияет и на их возможности посещать магазины бренда, кабинеты оказания услуг и т.д. Сейчас многие отказываются от посещения офлайн-магазинов в пользу онлайн-шопинга из-за пандемии. Изменения во времени работы ваших магазинов или увеличение срока хранения товаров на складе могут расположить клиентов и увеличить вероятность их возвращения. Например, если речь идет о салонах красоты, можно увеличить время между клиентами и продлить время работы, чтобы вместить больше желающих.

Здесь также стоит упомянуть о необходимости создания списка клиентов, которых можно автоматически уведомлять об изменениях, новых предложениях или поступлениях. Это можно делать в любой CRM-системе.

Мы используем Bitrix24, вносим туда все входщие обращения и ведем полный цикл сделки. Сортировка позволяет составить список любых клиентов — с выигранными или проигранными сделками, тех, кто отложил кампанию на более поздний срок, кого не устроила цена и т.д. По каждой из этих групп можно сделать email-рассылку с актуальным предложением прямо из CRM. Ведь своевременное сообщение делает ваши продукты или услуги более доступными.

Уходим от ручного назначения ставок в Google Реклама

Маркетологи Google постоянно работают над оптимизацией рекламных кампаний, и одним из главных достижений последних лет стала именно автоматизация процесса назначения ставок. Алгоритмы позволяют экономить и время, и деньги, получая максимальную отдачу от вложенных средств.

Например, вручную специалист может тратить до трех часов в день на клиента. Выставление автоматических ставок позволяет сократить это время до 30 минут для корректировки автостратегии при необходимости. А освободившиеся часы можно направить на улучшение прочих аспектов контекстной рекламы.

2020-й стал прорывным для автоматизации этих процессов, ведь именно в этот год поисковые системы «выкатили» для этого не одно обновление. В 2021 эта тенденция не только сохранится, но и получит более широкое распространение.

Адаптируем наполнение сайта под голосовой поиск

Еще одна тенденция, предпосылки к которой появились буквально последние годы. Так, результаты поисковой выдачи голосового запроса зачастую отличаются от тех, которые появляются при письменном, потому что у них разные алгоритмы. Если обычный письменный поиск ориентируется на наличие ключевых слов, длинных текстов, юзабилити сайта, то голосовой будет выбирать сайт с понятным и кратким сниппетом (фрагмент исходного текста или кода программы) и максимально точным попаданием в вопрос, который вы озвучили. То есть это две совершенно разные стратегии продвижения с упором на разные параметры. Если не адаптировать информацию под голосовой поиск (написать небольшой текст без «воды», желательно структурированный списком), то сайт просто не появится в голосовой выдаче.

Поэтому повысить релевантность своего сайта в системах можно за счет адаптации его содержимого — текст должен быть более простым и разговорным.

В нашей стране голосовой поиск пока не обрел той популярности, которую он имеет на Западе, но стремительно к ней приближается. А потому оптимизировать под него свой сайт стоит уже сейчас — скоро пригодится.



Оver 3,400 people across the U.S., UK, and Canada Источник: HubSpot and Luc.Id 2019

Повышаем удержание клиентов за счет сегментации

Эта стратегия не нова, но популярной стала недавно. Оказалось, что множество небольших маркетинговых кампаний, направленных на более узкую территорию, могут дать потрясающие результаты. В сравнении с этим проигрывают даже большие кампании для широкой аудитории.

Стратегия сегментации заключается в группировке целевой аудитории по определенным характеристикам, поведению или привычкам. Для каждого нового сегмента аудитории формируется свой список адресов электронной почты, на которые в дальнейшем высылаются персонализированные для этой группы рекламные объявления. Это также работает для специализированной рекламы на сайтах, категорий контента блога и наполнения социальных сетей.

В том числе это работает с инфлюенсерами. В отличие от блогеров-миллионников, которые в понимании аудитории уже заняли место в ранге селебрити, микроинфлюенсеры, скорее, похожи на обычных людей с количеством подписчиков в социальных сетях выше среднего. Их аудитория более сегментирована и активна, и привлечение множества небольших блогеров может быть гораздо выгоднее для продвижения продукта, чем кампания с блогером высокого уровня.



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Добавляем интерактивный контент

Отличный способ повысить ценность посещения сайта для потенциального клиента. Будет это виджет-калькулятор, опрос или викторина — не важно. Главное, что это продлевает время пребывания и взаимодействия с сайтом, усиливает связь посетителя с брендом и увеличивает степень его удовольствия.

А еще это отличный способ узнать о пользовательских предпочтениях, чтобы улучшить свою услугу или продукт. Например, можно сделать какой-то интерактивный тест/квиз/опрос и проанализировать, кто принял участие, насколько повысилась вовлеченность аудитории, что ответили клиенты и т.д.

Интерактивный контент — яркое проявление глобального стремления к персонализации. Тенденция к внедрению элементов взаимодействия с пользователем наверняка сохранится и в 2021 году.

На графике проиллюстрировано определение интерактивного контента:



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Боремся за «нулевую позицию» в поисковой выдаче

Избранный сниппет Google, который принято так называть, работает иначе, чем другие запросы. Он отделен небольшим полем и располагается вверху, отображая также дополнительную информацию. Последнее позволяет пользователю получить ответ на свой вопрос без перехода на сайт.

Но зачем отказываться от переходов по своей ссылке? Ответ прост: «нулевая позиция» автоматически признает вас лидером сферы, а потому повышает доверие и узнаваемость бренда. Главное — ответить на запрос действительно коротко и полезно, в этом помогут маркированные списки и таблицы.



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Учимся жить с блокировщиками рекламы

Блокировщики — это плагины, вырезающие всплывающую рекламу. Самые популярные — Adblock, uBlock, Adguard, AdStop, Ad Muncher. Чтобы обойти блокировку, нужно знать типы кампаний, которые не поддаются ей. Это, например:

Реклама в мобильных приложениях (т.к. приложения имеют специфическую среду, которую не может пробить блокировщик)

Реклама, которая показывается в поиске (она воспринимается как обычный поисковой запрос).

В 2021 году ожидается , что 27% интернет-пользователей будут использовать блокировщики рекламы, и с каждым годом эта цифра будет только расти. Конечно, в зависимости от целевой аудитории и места размещения рекламы этот ущерб может быть незначительным, однако предупрежден — значит, вооружен.

Выход есть — не теряйте время, а активно осваивайте новые виды маркетинговых кампаний. Если в 2021-м не пригодится — понадобится позже.



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Говорим об экологии и инклюзивности

Обе этих темы сейчас занимают значительное место в информационном пространстве планеты, а потому игнорировать их не стоит. Если есть возможность, расскажите о том, какой вклад ваш бренд вносит в сохранение окружающей среды. Или отразите в своей деятельности стремление к разрушению барьеров и доступности каждому.

Особенно хорошо эти темы будут работать для молодой аудитории поколения Z, которая как раз только что вступила во взрослую жизнь.

Вот несколько примеров, как это можно донести до аудитории:



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Используем визуальный поиск

За последние годы SEO-оптимизация претерпела ряд важных изменений, одним из которых стала возможность визуального поиска. А потому не забывайте использовать изображения и видео высокого качества, включите целевые ключевые слова в имя файла вашего изображения и всегда добавляйте замещающий текст в описание. Например, вы загружаете на сайт картинку с названием screenshot. Это вам ничего не дает. Но если вы замените в админке название картинки на «сумка_минск», она высветится в поиске по этому запросу и увеличит позиции сайта в выдаче.

Так вы извлечете выгоду из растущей популярности визуального поиска и даже сможете забирать трафик у конкурентов, если те будут искать товары или штрих-коды по картинкам.



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И напоследок.

«Удаленка» остается с нами еще на несколько месяцев как минимум, а производительность и моральный дух ваших сотрудников наверняка страдают. Поэтому одной из главных тенденций 2021-го можно назвать стремление к поддержке и мотивации штата компании. Не теряйте связи — ни с ними, ни с реальностью, держите руку на пульсе digital-маркетинга и следите за тенденциями. Мы обязательно будем держать вас в курсе изменений и одними из первых расскажем, что можно внедрить в свой бизнес, чтобы гарантированно вырваться вперед.

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