|
Обходим блокировщики и прокачиваем визуал — как продвигаться в интернете, чтобы бизнес «взлетел»
14.01.2021 15:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
2020 год стал переломным моментом для большинства компаний. Доходы упали, рабочий процесс перешел в онлайн, а продажи продуктов и услуг — в интернет, где правила игры кардинально отличаются от офлайна. В какие области digital-маркетинга стоит вложиться сейчас, чтобы привлечь клиентов и увеличить доходы завтра? О сложившихся тенденциях на этом игровом поле рассказал Максим Пархимович, директор
Привлекаем и удерживаем клиентов в соцсетях
— Пандемия значительно увеличила время, которое люди проводят в интернете. Интерес к сайтам и страницам брендов в социальных сетях вырос, что открыло для маркетологов новые возможности расширения аудитории и взаимодействия с клиентами. Я имею в виду расширение как спектра продвигаемых в соцсетях товаров, так и самой аудитории соцсетей. Ведь во время карантина в соцсетях зарегистрировались даже те, кто там никогда не был. Мы видим в этом новую возможность найти целевую аудиторию, которую нельзя упускать.
Наличие контент-плана, регулярная публикация постов и обратная связь позволяют привлечь новых потребителей и создать доверительные отношения с ними.
И все за относительно небольшие деньги.
Еще сомневаетесь? Тогда вот немного цифр: во втором квартале 2020 года бюджеты социальных сетей
Сейчас — время раздела сфер влияния в соцсетях. Бизнесу нужно задуматься, стоит ли игнорировать этот канал и отдавать аудиторию конкурентам.
Проверяем достоверность и актуальность своих данных в поисковых сервисах
И если там все не совсем в порядке (такие примеры встречаются на каждом шагу: компания переехала, но адрес офиса в Google My Business остался прежний, клиент решает зайти по дороге, но не находит нужную компанию и разочаровывается. То же самое с номерами телефонов — клиенты не могут дозвониться, а это означает потерю прибыли) — исправляем. Ведь локальная оптимизация очень эффективна: если люди ищут конкретный продукт или услугу относительно своего географического положения, они настроены на покупку больше других. И конвертировать их становится проще.
Чтобы «взлететь» в поисковой выдаче, нужно ответственно подойти к заполнению информации о компании, времени ее работы и услугах в сервисе Google My Business. Но заполнить и забыть не получится: тот же Google часто
Это позволит не только повысить релевантность в поисковой выдаче, но и информировать клиентов об изменениях в режиме работы или акциях. А чтобы компания отображалась в поиске «рядом со мной», убедитесь, что у вас есть географически определенная зона обслуживания. Можете включить в SEO-стратегию ключевые слова, связанные с местоположением или достопримечательностью поблизости.
Например, использовать ключевые слова не «товар_купить_минск», а «товар_купить_малиновка» и отметить бизнес на картах и в навигаторе. Таким образом вы выигрываете аудиторию, которая выбирает товар/услугу не по критериям цена/качество, а по близости к дому.
Становимся доступнее (в хорошем смысле)
Изменение привычного образа жизни людей влияет и на их возможности посещать магазины бренда, кабинеты оказания услуг и т.д. Сейчас многие отказываются от посещения офлайн-магазинов в пользу онлайн-шопинга из-за пандемии. Изменения во времени работы ваших магазинов или увеличение срока хранения товаров на складе могут расположить клиентов и увеличить вероятность их возвращения. Например, если речь идет о салонах красоты, можно увеличить время между клиентами и продлить время работы, чтобы вместить больше желающих.
Здесь также стоит упомянуть о необходимости создания списка клиентов, которых можно автоматически уведомлять об изменениях, новых предложениях или поступлениях. Это можно делать в любой CRM-системе.
Мы используем Bitrix24, вносим туда все входщие обращения и ведем полный цикл сделки. Сортировка позволяет составить список любых клиентов — с выигранными или проигранными сделками, тех, кто отложил кампанию на более поздний срок, кого не устроила цена и т.д. По каждой из этих групп можно сделать email-рассылку с актуальным предложением прямо из CRM. Ведь своевременное сообщение делает ваши продукты или услуги более доступными.
Уходим от ручного назначения ставок в Google Реклама
Маркетологи Google постоянно работают над оптимизацией рекламных кампаний, и одним из главных достижений последних лет стала именно автоматизация процесса назначения ставок. Алгоритмы позволяют экономить и время, и деньги, получая максимальную отдачу от вложенных средств.
Например, вручную специалист может тратить до трех часов в день на клиента. Выставление автоматических ставок позволяет сократить это время до 30 минут для корректировки автостратегии при необходимости. А освободившиеся часы можно направить на улучшение прочих аспектов контекстной рекламы.
2020-й стал прорывным для автоматизации этих процессов, ведь именно в этот год поисковые системы «выкатили» для этого не одно обновление. В 2021 эта тенденция не только сохранится, но и получит более широкое распространение.
Адаптируем наполнение сайта под голосовой поиск
Еще одна тенденция, предпосылки к которой появились буквально последние годы. Так, результаты поисковой выдачи голосового запроса зачастую отличаются от тех, которые появляются при письменном, потому что у них разные алгоритмы. Если обычный письменный поиск ориентируется на наличие ключевых слов, длинных текстов, юзабилити сайта, то голосовой будет выбирать сайт с понятным и кратким сниппетом (фрагмент исходного текста или кода программы) и максимально точным попаданием в вопрос, который вы озвучили. То есть это две совершенно разные стратегии продвижения с упором на разные параметры. Если не адаптировать информацию под голосовой поиск (написать небольшой текст без «воды», желательно структурированный списком), то сайт просто не появится в голосовой выдаче.
Поэтому повысить релевантность своего сайта в системах можно за счет адаптации его содержимого — текст должен быть более простым и разговорным.
Повышаем удержание клиентов за счет сегментации
Эта стратегия не нова, но популярной стала недавно. Оказалось, что множество небольших маркетинговых кампаний, направленных на более узкую территорию, могут дать потрясающие результаты. В сравнении с этим проигрывают даже большие кампании для широкой аудитории.
Стратегия сегментации заключается в группировке целевой аудитории по определенным характеристикам, поведению или привычкам. Для каждого нового сегмента аудитории формируется свой список адресов электронной почты, на которые в дальнейшем высылаются персонализированные для этой группы рекламные объявления. Это также работает для специализированной рекламы на сайтах, категорий контента блога и наполнения социальных сетей.
В том числе это работает с инфлюенсерами. В отличие от блогеров-миллионников, которые в понимании аудитории уже заняли место в ранге селебрити, микроинфлюенсеры, скорее, похожи на обычных людей с количеством подписчиков в социальных сетях выше среднего. Их аудитория более сегментирована и активна, и привлечение множества небольших блогеров может быть гораздо выгоднее для продвижения продукта, чем кампания с блогером высокого уровня.
Добавляем интерактивный контент
Отличный способ повысить ценность посещения сайта для потенциального клиента. Будет это виджет-калькулятор, опрос или викторина — не важно. Главное, что это продлевает время пребывания и взаимодействия с сайтом, усиливает связь посетителя с брендом и увеличивает степень его удовольствия.
А еще это отличный способ узнать о пользовательских предпочтениях, чтобы улучшить свою услугу или продукт. Например, можно сделать какой-то интерактивный тест/квиз/опрос и проанализировать, кто принял участие, насколько повысилась вовлеченность аудитории, что ответили клиенты и т.д.
Интерактивный контент — яркое проявление глобального стремления к персонализации. Тенденция к внедрению элементов взаимодействия с пользователем наверняка сохранится и в 2021 году.
Боремся за «нулевую позицию» в поисковой выдаче
Избранный сниппет Google, который принято так называть, работает иначе, чем другие запросы. Он отделен небольшим полем и располагается вверху, отображая также дополнительную информацию. Последнее позволяет пользователю получить ответ на свой вопрос без перехода на сайт.
Но зачем отказываться от переходов по своей ссылке? Ответ прост: «нулевая позиция» автоматически признает вас лидером сферы, а потому повышает доверие и узнаваемость бренда. Главное — ответить на запрос действительно коротко и полезно, в этом помогут маркированные списки и таблицы.
Учимся жить с блокировщиками рекламы
Блокировщики — это плагины, вырезающие всплывающую рекламу. Самые популярные — Adblock, uBlock, Adguard, AdStop, Ad Muncher. Чтобы обойти блокировку, нужно знать типы кампаний, которые не поддаются ей. Это, например:
В 2021 году
Выход есть — не теряйте время, а активно осваивайте новые виды маркетинговых кампаний. Если в 2021-м не пригодится — понадобится позже.
Говорим об экологии и инклюзивности
Обе этих темы сейчас занимают значительное место в информационном пространстве планеты, а потому игнорировать их не стоит. Если есть возможность, расскажите о том, какой вклад ваш бренд вносит в сохранение окружающей среды. Или отразите в своей деятельности стремление к разрушению барьеров и доступности каждому.
Вот несколько примеров, как это можно донести до аудитории:
Используем визуальный поиск
За последние годы SEO-оптимизация претерпела ряд важных изменений, одним из которых стала возможность визуального поиска. А потому не забывайте использовать изображения и видео высокого качества, включите целевые ключевые слова в имя файла вашего изображения и всегда добавляйте замещающий текст в описание. Например, вы загружаете на сайт картинку с названием screenshot. Это вам ничего не дает. Но если вы замените в админке название картинки на «сумка_минск», она высветится в поиске по этому запросу и увеличит позиции сайта в выдаче.
Так вы извлечете выгоду из растущей популярности визуального поиска и даже сможете забирать трафик у конкурентов, если те будут искать товары или штрих-коды по картинкам.
И напоследок.
«Удаленка» остается с нами еще на несколько месяцев как минимум, а производительность и моральный дух ваших сотрудников наверняка страдают. Поэтому одной из главных тенденций 2021-го можно назвать стремление к поддержке и мотивации штата компании. Не теряйте связи — ни с ними, ни с реальностью, держите руку на пульсе digital-маркетинга и следите за тенденциями. Мы обязательно будем держать вас в курсе изменений и одними из первых расскажем, что можно внедрить в свой бизнес, чтобы гарантированно вырваться вперед.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2020 год стал переломным моментом для большинства компаний. Доходы упали, рабочий процесс перешел в онлайн, а продажи продуктов и услуг - в интернет, где правила игры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)