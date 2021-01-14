Советник Тихановской: «Что было бы, если бы Светлана сейчас, как и другие политзаключенные, была в тюрьме?»

Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская думает о возвращении в Беларусь, а команда политика анализирует возможные варианты, заявил ее советник по политическим вопросам.





Александр Добровольский. Фото A DELFI / Domantas Pipas

— Каждый политический шаг должен быть просчитан с точки зрения последствий. Он должен быть не только героическим, но и эффективным. Я очень уважаю Алексея Навального, считаю, что это очень мужественный человек, но думаю, что он не самый рассудительный, — прокомментировал в эфире Еврорадио Александр Добровольский заявление российского оппозиционера о возвращении в Россию.

В то же время, по его словам, Светлана Тихановская также очень хочет вернуться на родину, однако пока ее команда и международное сообщество не имеют гарантий ее безопасности.

— Конечно, мы просчитываем ситуацию возвращения, конечно, Светлана хотела бы вернуться в Беларусь, только в политке нужно просчитывать и последствия. Что было бы, если бы Светлана сейчас, как и другие политзаключенные, была в тюрьме? Многое из того, что она сделала, не было бы сделано.

Да, была бы кампания по освобождению политзаключенных. К сожалению, она безуспешная. Однако в то же время Тихановскую фактически признали избранным лидером белорусского народа. Ее принимают на самом высоком уровне во многих странах мира.

На этих встречах обсуждаются проблемы Беларуси, проблемы помощи, сейчас обсуждается проблема вакцинации под эгидой международных организаций. Это все способствует приближению тех перемен, которые мы все ждем, — отметил политик.

Он сообщил, что работа по подготовке возвращения Светланы Тихановской в Беларусь ведется с конца августа.

— Сам по себе факт возращения Тихановской в Беларусь — это очень положительный шаг для того, чтобы ускорить перемены. Но это нужно спланировать так, чтобы не отдать себя сразу в руки тех, кто пытает, убивает и совершает другие преступления против белорусского народа.

Если рассуждать разумно, то возвращение должно быть своевременным, оно должно повлиять на скорость перемен, а не привести к тому, что человек попадет в тюрьму.

Работа по подготовке возвращения ведется с конца августа. Основные вопросы возвращения обговорены. Но сейчас мы считаем, что время еще не пришло, — сказал политический советник.

При этом он отметил, что вопрос возвращения Светланы Тихановской обсуждается, в том числе и на международных встречах.

— На заседании Совета безопасности ООН как раз подымался вопрос безопасности людей, которые сейчас за границей и должны вернуться в Беларусь. Обсуждаются гарантии, которые могут предоставить международные организации. Но в процессе подготовки возращения обсуждаются не только эти вопросы, — сообщил Добровольский.