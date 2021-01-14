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Доходы населения за декабрь 2020 года индексируются на 5,2%

14.01.2021 15:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

О порядке индексации доходов населения за декабрь 2020 г.

По информации Национального статистического комитета индекс потребительских цен за декабрь 2020 г. к ноябрю 2020 г. составил 101,2 процента.

Доходы населения Беларуси, установленные от базовой величины и базовой ставки, за декабрь 2020 года индексируются на 5,2% как и в ноябре, что обусловлено тем, что индекс потребительских цен за декабрь 2020 г. не превысил пятипроцентный порог.

«В связи с тем, что норматив индексации установлен в размере 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (258 рублей 11 копеек), то сумма индексации денежных доходов за декабрь 2020 г. при их размере не менее указанного норматива, как и в предыдущем месяце, составит 13 рублей 42 копейки», - говорится в сообщении ведомства.

Размер минимальной заработной платы за декабрь 2020 г. составил 388 рублей 42 копейки (с учетом индексации, проведенной за ноябрь 2020 г.).

 
 
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О порядке индексации доходов населения за декабрь 2020 г.
 
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