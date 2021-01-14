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МАЗ в Могилеве насмерть сбил женщину въехал в остановку – видео
14.01.2021 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Авария произошла около 11:00 в четверг 14 января на улице Челюскинцев: под колесами автомобиля МАЗ оказалась женщина, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу.
После этого грузовик вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, где, к счастью никого не было.
Попавшая под машину гражданка от полученных травм скончалась на месте, милиция устанавливает ее личность.
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Грузовик в Могилеве совершил наезд на местную жительницу, а затем врезался в остановку общественного транспорта. Смотрите на видео кадры с места ДТП.
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