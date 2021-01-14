МАЗ в Могилеве насмерть сбил женщину въехал в остановку – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла около 11:00 в четверг 14 января на улице Челюскинцев: под колесами автомобиля МАЗ оказалась женщина, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу.

После этого грузовик вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, где, к счастью никого не было.

Попавшая под машину гражданка от полученных травм скончалась на месте, милиция устанавливает ее личность.