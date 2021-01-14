Лукашенко запретил бывший государственный флаг?

Лукашенко подписал изменения в кодексе об административных правонарушениях, передает телеграм-канал

Об основных изменениях подробно сообщалось уже ранее, но повторим основные тезисы:

- статья 23.34 станет 24.23, а наказание будет достигать 200 базовых или 30 суток ареста (при повторном);

- появится вариант наказания в виде общественных работ, но с согласия осужденного;

- за "неповиновение" теперь будуть карать штрафом до 100 базовых, за "оскорбление" силовиков - до 200 базовых.

Планируется, что новая редакция Кодекса вступит в силу с 1 марта, после чего абсолютно антизаконные "законы" этого режима станут ещё более драконовскими и направленными на любое подавление инакомыслия.

в документе предусмотрена ответственность за использование запрещенной символики. За флаг на балконе, например, штраф в размере до 580 рублей». Но самая интересная новость , как отмечает телеграм-канал, пришла чуть позже. Сообщается, что «





Как несложно догадаться, речь идёт именно о бело-красно-белых флагах.





Остаётся только один вопрос. Когда ранее государственный флаг (1991 - 1995г.г) из «незарегистрированной» символики вдруг стал «запрещённой»?





Судя по всему, в ближайшее время власти попытаются запретить знамя, под которым проходит народная революция.