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Канопацкая: "Мы окукливаемся в деградирующей диктатуре"

14.01.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая отказалась от традиции поздравлять белорусов с Новым годом, потому что, по ее мнению, «поздравлять их не с чем».



Об этом он написала на своей странице в Facebook.

«В прошедшие праздники не было моего традиционного поздравления с уходящим годом. Не с чем нас поздравлять. Все мы стали участниками трагикомичного фарса под названием "президентские выборы в Беларуси", а по сути - схватки российских олигархических марионеток за контроль над транзитно-контрабандными потоками, пролегающими через нашу страну. Предсказуемо "победил" более опытный, распихав по тюрьмам и вышвырнув из страны свору алчных и циничных прокремлевских самозванцев, и сохранив в своих руках контроль над этими потоками.

На ближайшие пять лет мы окукливаемся в деградирующей диктатуре, общество поляризуется, активные недовольные выдавливаются из страны, экономика стагнирует, политическая жизнь замирает. Глядя правде в глаза, с эпидемией короновируса мы тоже не справимся, хотя по уровню самообмана достигнем небывалых высот. Учитывая изложенное хочу отметить все-таки одно положительное обстоятельство в произошедшем: белорусы перестают быть аморфными "людьми- эльфами" , и в турборежиме обучаются мстить, ненавидеть и активно противостоять. Еще немного, и признаки зарождающейся нации разглядим», - написала Канопацкая.
 
 
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Экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая отказалась от традиции поздравлять белорусов с Новым годом, потому что, по ее мнению, «поздравлять их не с чем».
 
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