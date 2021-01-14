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Валютные депозиты физлиц за год сократились на 1.576,6 млн долларов

14.01.2021 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 2020 году объем депозитов в банковской системе значительно сократился, свидетельствуют данные Нацбанка.

Валютные депозиты физлиц за год сократились на 1.576,6 млн долларов
Фото pixabay.com

На 1 января 2021 года срочные рублевые депозиты физлиц составили 4.532,6 млн рублей и уменьшились за прошлый год на 598,8 млн рублей, или на 11,7%.

Срочные валютные депозиты физлиц на 1 января 2021 года составили 4.639,7 млн долларов и сократились за прошлый год на 1.576,6 млн долларов, или на 25,4%.

При этом в декабре в банковской системе объем срочных рублевых и валютных депозитов стабилизировался и оттока сбережений населения не наблюдалось.

Стабилизация объема депозитов физических лиц в банковской системе стала наблюдаться еще в ноябре.

«Отток вкладов, пик которого пришелся на август, в последнее время существенно замедлился. Оперативная статистика, которую мы имеем по ноябрю, говорит о том, что там цифры [оттока] близкие к нулю», — заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин во время ноябрьского пресс-брифинга, отвечая на вопросы БелаПАН.

Как сообщалось, летом прошлого года на фоне политического кризиса после президентских выборов усилились девальвационные ожидания. Это привело к ускорению оттока банковских депозитов, а также к повышенному спросу на иностранную валюту и рублевые кредитные ресурсы.

Для снижения негативных тенденций в финансовом секторе Нацбанк в третьей декаде августа приостановил предоставление коммерческим банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности.

Это решение вначале действовало с 24 августа по 15 сентября, затем было продлено до 13 октября и до 19 января 2021 года. На фоне ограничения рублевого предложения со стороны Нацбанка ряд коммерческих банков приостановили кредитование населения либо установили ставки по потребительским кредитам на повышенном уровне (25-30% годовых), что позволило повысить ставки по рублевым депозитам (до 18-20% годовых) и остановить отток вкладов населения.

 
 
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В 2020 году объем депозитов в банковской системе значительно сократился, свидетельствуют данные Нацбанка.
 
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