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Аналитики допускают повышение ставки рефинансирования в Беларуси

14.01.2021 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с ускорением инфляционных процессов Национальный банк Беларуси может принять решение о повышении ставки рефинансирования.

Аналитики допускают повышение ставки рефинансирования в Беларуси

Такой прогноз содержится в обзоре «Навигатор рынков», подготовленном аналитиками российского «Газпромбанка».

Экономисты обращают внимание, что по итогам 2020 года инфляция в Беларуси на 2,4 процентного пункта превысила цель Национального банка и составила 7,4%.

«Наблюдаемое в декабре ускорение инфляции обусловлено сохранением роста цен во всех трех сегментах — продовольственном, непродовольственном и в сфере услуг», — констатируют авторы обзора.

В связи с этим они допускают, что Нацбанк на ближайшем ежеквартальном заседании правления (на котором рассматривается вопрос об учетной ставке) может принять решение повысить ставку рефинансирования.

«Учитывая сохранение повышенного проинфляционного давления в экономике (инфляция существенно превысила цель Нацбанка и приблизилась к уровню ставки рефинансирования в 7,75%), мы не исключаем, что белорусский центробанк рассмотрит возможность повышения ставки на одном из ближайших заседаний с целью поддержки макроэкономической стабильности», — считают аналитики «Газпромбанка».

Последний раз Нацбанк рассматривал вопрос о ставке рефинансирования на заседании 11 ноября. Тогда регулятор, принимая во внимание различные риски, решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.

«На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах — торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну. Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось», — пояснил в ноябре принятое решение глава Нацбанка Павел Каллаур.

 
 
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В связи с ускорением инфляционных процессов Национальный банк Беларуси может принять решение о повышении ставки рефинансирования.
 
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