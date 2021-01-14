Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск

В офисе информационной компании БелаПАН проходит обыск.





Сотрудники компании, которые должны находиться в офисе, не отвечают на звонки. Возле здания стоит микроавтобус с номером 9906 PH-7. Рядом были замечены двое мужчин в черных масках.

В офис направилась главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина, вскоре связь пропала и с ней. Адвоката Сергея Зикрацкого внутрь не пускают, мотивируя это тем, что обыск уже начался.

«Обыск проводят оперативные сотрудники в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску», — сказал Зикрацкий.

Сотрудница БелаПАН Татьяна Бубликова сообщила в «Фейсбуке», что обыск начался примерно в 12.15. Его проводит Следственный комитет.

Обыск связан с задержанием бывшего сотрудника БелаПАН журналиста Андрея Александрова. «Хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу», — сказала Бубликова.

Александров был задержан 13 января. Он проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.