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Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск
Источник материала: Навiны
В офисе информационной компании
Сотрудники компании, которые должны находиться в офисе, не отвечают на звонки. Возле здания стоит микроавтобус с номером 9906 PH-7. Рядом были замечены двое мужчин в черных масках.
В офис направилась главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина, вскоре связь пропала и с ней. Адвоката Сергея Зикрацкого внутрь не пускают, мотивируя это тем, что обыск уже начался.
«Обыск проводят оперативные сотрудники в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску», — сказал Зикрацкий.
Сотрудница БелаПАН Татьяна Бубликова сообщила в «Фейсбуке», что обыск начался примерно в 12.15. Его проводит Следственный комитет.
Обыск связан с
Александров был
«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.
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В офисе информационной компании БелаПАН проходит обыск.
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