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Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск

14.01.2021 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В офисе информационной компании БелаПАН проходит обыск.

Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск

Сотрудники компании, которые должны находиться в офисе, не отвечают на звонки. Возле здания стоит микроавтобус с номером 9906 PH-7. Рядом были замечены двое мужчин в черных масках.

В офис направилась главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина, вскоре связь пропала и с ней. Адвоката Сергея Зикрацкого внутрь не пускают, мотивируя это тем, что обыск уже начался.

«Обыск проводят оперативные сотрудники в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску», — сказал Зикрацкий.

Сотрудница БелаПАН Татьяна Бубликова сообщила в «Фейсбуке», что обыск начался примерно в 12.15. Его проводит Следственный комитет.

Обыск связан с задержанием бывшего сотрудника БелаПАН журналиста Андрея Александрова. «Хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу», — сказала Бубликова.

Александров был задержан 13 января. Он проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

 
Теги: Минск
 
 
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В офисе информационной компании БелаПАН проходит обыск.
 
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