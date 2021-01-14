МАЗ насмерть сбил пешехода и снес остановку

Источник материала: Onliner

Сегодня около 11 часов в Могилеве на улице Челюскинцев под колесами грузового МАЗа оказалась женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому переходу, сообщили в МДВ. Далее, по официальной информации, грузовик выехал на тротуар — на остановку.

«Водитель МАЗа, подъезжая к пешеходному переходу, проигнорировал факт, что в соседней полосе для пропуска пешеходов на переходе остановился микроавтобус, — сообщили в МВД. — Несвоевременно предпринял меры к снижению скорости, в результате совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта. Она от полученных травм скончалась на месте. Ее личность устанавливается».

После чего грузовик выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. На ней в момент ДТП никого не было.

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