ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский рынок новых авто откатился до уровня 2018 года

14.01.2021 15:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в национальном пресс-центре белорусские участники белорусского авторынка подвели итоги 2020 года. За прошлый год наши соотечественники купили 53 537 автомобилей. Фактически рынок новых автомобилей откатился до 2018 года. 

Эксперты считают, что емкость белорусского рынка как минимум в два раза выше. Наибольшим спросом у нас пользуются машины российского производства. С 10 до 17% выросли продажи машин белорусского производства (Geely).

Лидером рынка остается Lada c результатом 10 342 проданных авто. На второе место вышел бренд Geely (9200 авто), сместив на ступеньку ниже Renault (6892) и Volkswagen (5538). Доля продаж электрокаров пока носит символический характер. BMW i3 было продано 4 штуки, а Jaguar I-Pace — три. Еще о девяти реализованных электромобилей отчиталась компания Zotye.

Наиболее востребованным остается В-класс. Здесь лидеры за 2020 год — Lada Vesta (4632), сменивший поколение Volkswagen Polo (4214) и Kia Rio (2964).

Топ моделей выглядит так:

  • Lada Vesta (4632)
  • Volkswagen Polo (4214)
  • Geely Atlas (3236)
  • Kia Rio (2964)
  • Renault Logan Stepway (2506)
  • Geely Emgrand X7 (2220)
  • Skoda Rapid (2069)
  • Lada Granta (1969)
  • Geely Coolray (1901)
  • Lada Largus (1734)
  • Geely Emgrand 7 (1683)
  • Renault Sandero Stepway (1443)
  • Hyundai Creta (1430)
  • Lada XRAY (1154)
  • Renault Duster (1075)
  • Hyundai Accent (1003)
  • Lada 4×4 (800)
  • Volkswagen Tiguan (793)
  • Renault Kaptur (738)
  • Kia Sportage (726)

Во втором полугодии 2020 года на первое место вышла компания Geely, которая начала продавать больше машин, чем Lada. За это следует сказать спасибо уникальным программам финансирования у дилеров Geely. Эксперты рассматривают два сценария на 2021 год. По оптимистичному сценарию, рынок останется на уровне 2020 года. По худшим прогнозам — падение на 10 процентов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в национальном пресс-центре белорусские участники белорусского авторынка подвели итоги 2020 года. За прошлый год наши соотечественники купили 53 537...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by