Белорусский рынок новых авто откатился до уровня 2018 года

Источник материала: Onliner

Сегодня в национальном пресс-центре белорусские участники белорусского авторынка подвели итоги 2020 года. За прошлый год наши соотечественники купили 53 537 автомобилей. Фактически рынок новых автомобилей откатился до 2018 года.

Эксперты считают, что емкость белорусского рынка как минимум в два раза выше. Наибольшим спросом у нас пользуются машины российского производства. С 10 до 17% выросли продажи машин белорусского производства (Geely).

Лидером рынка остается Lada c результатом 10 342 проданных авто. На второе место вышел бренд Geely (9200 авто), сместив на ступеньку ниже Renault (6892) и Volkswagen (5538). Доля продаж электрокаров пока носит символический характер. BMW i3 было продано 4 штуки, а Jaguar I-Pace — три. Еще о девяти реализованных электромобилей отчиталась компания Zotye.

Наиболее востребованным остается В-класс. Здесь лидеры за 2020 год — Lada Vesta (4632), сменивший поколение Volkswagen Polo (4214) и Kia Rio (2964).

Топ моделей выглядит так:

Lada Vesta (4632)

Volkswagen Polo (4214)

Geely Atlas (3236)

Kia Rio (2964)

Renault Logan Stepway (2506)

Geely Emgrand X7 (2220)

Skoda Rapid (2069)

Lada Granta (1969)

Geely Coolray (1901)

Lada Largus (1734)

Geely Emgrand 7 (1683)

Renault Sandero Stepway (1443)

Hyundai Creta (1430)

Lada XRAY (1154)

Renault Duster (1075)

Hyundai Accent (1003)

Lada 4×4 (800)

Volkswagen Tiguan (793)

Renault Kaptur (738)

Kia Sportage (726)

Во втором полугодии 2020 года на первое место вышла компания Geely, которая начала продавать больше машин, чем Lada. За это следует сказать спасибо уникальным программам финансирования у дилеров Geely. Эксперты рассматривают два сценария на 2021 год. По оптимистичному сценарию, рынок останется на уровне 2020 года. По худшим прогнозам — падение на 10 процентов.