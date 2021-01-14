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В Италии начали судить крупнейшую мафиозную группировку. В списке подозреваемых 355 человек
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Италии начался крупнейший за последние десятилетия судебный процесс над мафией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке подозреваемых 355 человек. Среди них бизнесмены, полицейские, бывшие политики и чиновники, причастные к деятельности группировки. Подсудимых задержали в декабре 2019-го. Их обвиняют в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, торговле наркотиками и убийствах.
Ожидается, что в качестве свидетелей в ходе масштабного судебного процесса выступят более 900 человек. Чтобы вместить всех, пришлось переоборудовать бывший колл-центр. Разбирательство может продлиться более года. Ндрангета – самая могущественная мафиозная группировка страны.
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Новости Италии. В Италии начался крупнейший за последние десятилетия судебный процесс над мафией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке...
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