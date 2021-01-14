ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Италии начали судить крупнейшую мафиозную группировку. В списке подозреваемых 355 человек

14.01.2021 15:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии начался крупнейший за последние десятилетия судебный процесс над мафией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии начали судить крупнейшую мафиозную группировку. В списке подозреваемых 355 человек

В списке подозреваемых 355 человек. Среди них бизнесмены, полицейские, бывшие политики и чиновники, причастные к деятельности группировки. Подсудимых задержали в декабре 2019-го. Их обвиняют в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, торговле наркотиками и убийствах.

Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

В Италии начали судить крупнейшую мафиозную группировку. В списке подозреваемых 355 человек

Ожидается, что в качестве свидетелей в ходе масштабного судебного процесса выступят более 900 человек. Чтобы вместить всех, пришлось переоборудовать бывший колл-центр. Разбирательство может продлиться более года. Ндрангета – самая могущественная мафиозная группировка страны. 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. В Италии начался крупнейший за последние десятилетия судебный процесс над мафией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке...
 
Новости дня
Новости разные
 
До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by