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До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества

14.01.2021 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Север Европы во власти стихии: в результате сильнейшего снегопада более семи тысяч жителей Швеции и Финляндии остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ряде районов непогода парализовала движение транспорта, с перебоями работает железная дорога.

До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества

Последствия непогоды устраняют коммунальные службы, задействована также специальная техника. Местами высота снежного покрова достигает двух метров.

До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на смену осадкам в регион придут морозы. Температура воздуха упадет до 25 градусов ниже нуля.

До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества

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Север Европы во власти стихии: в результате сильнейшего снегопада более семи тысяч жителей Швеции и Финляндии остались без электричества, сообщили в программе...
 
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