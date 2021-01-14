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Рубль испугался Байдена? Почему на валютном рынке — затишье?

14.01.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рубль испугался Байдена? Почему на валютном рынке — затишье?
Иллюстративное фото
Курсы доллара и рубля столкнулись, как два человека в узком коридоре. Теперь тыкаются туда-сюда, решают, куда двинуться. Те, у кого есть много валюты, не спешат ее сдавать. Потому что ожидают сильного роста курса. Те, у кого нет валюты, ждут, а вдруг курс доллара упадет? Рассказываем, кто из них прав.

Похоже, что в России экспортеры передумали массово сдавать валюту после новогодних праздников. Придерживают.

И правильно делают, потому что направление движения доллара в ближайшем будущем не так-то трудно предсказать. 20 января пройдет инаугурация нового президента США, которая не предвещает ничего хорошего ни самой России, ни ее ценным бумагам или рублю. Все делают ставку на то, что будут новые санкции, а значит — и новая девальвация.

До налогового периода пока что далеко, поэтому экспортеры и придерживают валюту, а курс доллара не желает падать. Кроме того, доллар начал дорожать по отношению к другим валютам.

14 января в России установились следующие официальные курсы валют (на 15 января):

доллар подорожал на 26,97 копейки, до 73,7961 RUB

евро подешевел на 13,56 копейки, до 89,6475 RUB

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 14 января 2021-го года выглядят следующим образом:

курс доллара подрос на 0,0025 (+0,10%), до 2,5721 белорусского рубля

евро снизился на 0,0107 (-0,34%), до 3,1261 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0003 (-0,01%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4916 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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