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Против девушки журналиста Александрова также возбудили уголовное дело
Источник материала: UDF
Ирина Злобина, фото из соцсетей
К вечеру стало известно, что Андрей Александров проходит подозреваемым по уголовному делу. Сегодня сестра Ирины Злобиной сообщила БелаПАН, что Ирина также проходит по уголовному делу, пишет Tut.by. Утром 13 января ее родным сообщили, что Ирина доставлена в ИВС на Окрестина.
Ирина и Александр жили вместе. Девушка окончила факультет философии и социальных наук БГУ, последние годы занималась своим небольшим бизнесом — цветы и производство сувениров.
Сегодня сестра Ирины была у следователя. Ей сообщили, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но не конкретизировали, по какому.
— Мы написали письмо с просьбой дать информацию. 15 дней будут давать ответ, — сказала сестра Злобиной.
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Вчера стало известно, что Андрей Александров проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
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