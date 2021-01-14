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Ирина Злобина, фото из соцсетей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Против девушки журналиста Александрова также возбудили уголовное дело Получить комментарий в СК не удалось.

К вечеру стало известно, чтопроходит подозреваемым по уголовному делу. Сегодня сестрасообщила БелаПАН, что Ирина также проходит по уголовному делу, пишет Tut.by. Утром 13 января ее родным сообщили, что Ирина доставлена в ИВС на Окрестина.Ирина и Александр жили вместе. Девушка окончила факультет философии и социальных наук БГУ, последние годы занималась своим небольшим бизнесом — цветы и производство сувениров.Сегодня сестра Ирины была у следователя. Ей сообщили, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но не конкретизировали, по какому.— Мы написали письмо с просьбой дать информацию. 15 дней будут давать ответ, — сказала сестра Злобиной.Получить комментарий в СК не удалось.Вчера стало известно, что Андрей Александров проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».