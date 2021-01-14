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Против девушки журналиста Александрова также возбудили уголовное дело

14.01.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Против девушки журналиста Александрова также возбудили уголовное дело
Ирина Злобина, фото из соцсетей
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров был задержан 12 января. Вместе с ним на связь перестала выходить и его девушка Ирина Злобина.

К вечеру стало известно, что Андрей Александров проходит подозреваемым по уголовному делу. Сегодня сестра Ирины Злобиной сообщила БелаПАН, что Ирина также проходит по уголовному делу, пишет Tut.by. Утром 13 января ее родным сообщили, что Ирина доставлена в ИВС на Окрестина.

Ирина и Александр жили вместе. Девушка окончила факультет философии и социальных наук БГУ, последние годы занималась своим небольшим бизнесом — цветы и производство сувениров.

Сегодня сестра Ирины была у следователя. Ей сообщили, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но не конкретизировали, по какому.

— Мы написали письмо с просьбой дать информацию. 15 дней будут давать ответ, — сказала сестра Злобиной.

Получить комментарий в СК не удалось.

Вчера стало известно, что Андрей Александров проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
 
 
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