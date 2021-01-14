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Не выходит на связь главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. В офисе агентства идет обыск

14.01.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Не выходит на связь главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. В офисе агентства идет обыск
Фото: TUT.BY
С сотрудниками БелаПАН, которые находились в офисе, пропала связь. Недоступен телефон и главного редактора Ирины Левшиной. Ранее появилась информация, что рядом с офисом наблюдается «подозрительная активность».

— Связи с сотрудниками офиса нет. На звонки они не отвечают, — прокомментировала появившуюся в телеграм-каналах информацию главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. Она сообщила, что срочно выезжает в офис, узнать, в чем дело. Сейчас телефон Левшиной также недоступен.

Возле офиса припаркован характерный бус с затемненными стеклами. В здание зашли несколько человек.

— В 12.10 в информагентстве БелаПАН начался обыск. К нам пришли люди в форме, — сообщила у себя в Facebook журналист агентства Татьяна Бубликова.

Она также рассказала, что обыск проводит Следственный комитет в рамках уголовного дела по которому проходит журналист Андрей Александров, который несколько лет проработал в БелаПАН замдиректором, а потом стал внештатным медиаконсультантом агентства.

Не выходит на связь главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. В офисе агентства идет обыск

Фото: TUT.BY

В офис агентства приехал адвокат Сергей Зикрацкий, который оказывает компании юридические услуги. Однако внутрь его не пустили, мотивировав это тем, что обыск уже начался.

Не выходит на связь главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. В офисе агентства идет обыск

Фото: TUT.BY

БелаПАН — старейшее независимое информационное агентство Беларуси. Основано в 1991 году Алесем Липаем.

Накануне, напомним, стало известно, что задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Задержана также его девушка Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.
 
 
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Возле офиса припаркован характерный бус с затемненными стеклами.
 
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