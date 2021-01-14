Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не выходит на связь главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. В офисе агентства идет обыск Возле офиса припаркован характерный бус с затемненными стеклами.

— Связи с сотрудниками офиса нет. На звонки они не отвечают, — прокомментировала появившуюся в телеграм-каналах информацию главный редактор БелаПАН. Она сообщила, что срочно выезжает в офис, узнать, в чем дело. Сейчас телефон Левшиной также недоступен.Возле офиса припаркован характерный бус с затемненными стеклами. В здание зашли несколько человек.— В 12.10 в информагентстве БелаПАН начался обыск. К нам пришли люди в форме, — сообщила у себя в Facebook журналист агентстваОна также рассказала, что обыск проводит Следственный комитет в рамках уголовного дела по которому проходит журналист Андрей Александров, который несколько лет проработал в БелаПАН замдиректором, а потом стал внештатным медиаконсультантом агентства.В офис агентства приехал адвокат Сергей Зикрацкий, который оказывает компании юридические услуги. Однако внутрь его не пустили, мотивировав это тем, что обыск уже начался.БелаПАН — старейшее независимое информационное агентство Беларуси. Основано в 1991 годуНакануне, напомним, стало известно, что задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Задержана также его девушка Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.