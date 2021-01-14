Отец советской космонавтики. В честь 55-летия со дня смерти Королева вспоминаем его изобретения

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 14 января, исполняется 55 лет со дня смерти ученого и конструктора Сергея Королева. В честь этого вспоминаем важные изобретения, к которым он или же собранная им команда приложили руку.



Источник: glavkosmos.com

Уроженца украинского Житомира Сергея Королева не зря называют отцом советской космонавтики. Если бы не он, возможно, человек вышел бы в космос гораздо позже (и кто знает, как бы выглядели тогда ракеты и космические корабли).

А началось увлечение Королева полетами еще в детстве, когда дедушка и бабушка взяли маленького Сережу на ярмарку в Нежине, где тогда жила семья. 4 июня 1911 года в город прибыл один из первых русских летчиков, популяризатор воздухоплавания и авиации Сергей Уточкин. Причем самолет в Нежин доставили поездом, затем на лошадях перевезли на ярмарочную площадь и там подготовили к полету.

Ребенок был потрясен увиденным — на его глазах человек сел в «машину с крылышками» и отправился в полет, словно на сказочном ковре-самолете. С тех пор он «заболел» летающими аппаратами.

За всю жизнь Сергей Королев способствовал появлению на свет многих изобретений. Но здесь мы вспомним лишь некоторые вехи жизни Сергея Павловича.

Летательные аппараты — планеры

Первыми устройствами, которыми увлекся Королев, были планеры. Так, уже в 17 лет он разработал проект летательного аппарата оригинальной конструкции — «безмоторного самолета К-5».

Окончив учебу в Киевском политехе, Сергей перевелся в Московское высшее техническое училище, где не только приобрел известность как способный конструктор, но и опытный планерист. В те годы он спроектировал несколько летательных аппаратов, среди которых были легкий самолет СК-4, планер «Коктебель» и СК-3 «Красная Звезда».



Военлет В.А.Степанчонок у планера СК-3 «Красная звезда». Источник: авиару.рф

Последний планер примечателен тем, что на нем в свободном полете были выполнены петли Нестерова. Причем Королев хотел выполнить трюк сам, но заболел тифом и заработал осложнения в виде глухоты и потери памяти. Вместо него за штурвалом был советский летчик-испытатель Василий Степанчонок.

Первые советские жидкостные баллистические ракеты и проект ракетоплана

После планеров у Королева появилась идея построить ракетоплан — он считал, что освоить космос помогут конструкции, напоминающие обычный самолет.

В реализации этой идеи Сергею помогло знакомство с трудами Циолковского и близкое знакомство с талантливым энтузиастом в области ракетных двигателей Фридрихом Цандером — Королев встретился с ним, начав работать в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт).

Вместе Королев и Цандер добились создания в Москве общественной организации — Группы изучения реактивного движения (ГИРД). По сути, она и стала в 1932 году государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов.

Здесь были созданы и запущены первые советские жидкостно-баллистические ракеты ГИРД-09 и ГИРД-10. А первый удачный запуск ракеты ГИДР состоялся 17 августа 1933 года — она достигла высоты 400 м, что являлось принципиальным достижением (в довоенный период полеты жидкостных ракет удалось осуществить только в США и Германии).

Видимо, эти успехи впечатлили молодую советскую власть, так как на базе ГИДР в том же году был образован Реактивный научно-исследовательский институт НК ВиМД СССР под руководством Ивана Клейменова.

Королев поначалу был его замом, но уже в начале 1934-го лишился этой должности. На следующий год он стал начальником отдела ракетных летательных аппаратов, а в 1936 году ему удалось довести до испытаний крылатые ракеты: зенитную — 217 с пороховым ракетным двигателем и дальнобойную — 212 с жидкостным ракетным двигателем.

В отделе Королева к 1938 году были разработаны проекты жидкостных ракет дальнего действия (крылатой и баллистической), авиационных ракет для стрельбы по воздушным и наземным целям и зенитных твердотопливных ракет. В том же году Королев изложил свои взгляды на применение ракетоплана в разных целях, в том числе в роли высотного истребителя-перехватчика, достигающего за несколько минут большой высоты и атакующего самолеты, что угрожают защищаемому объекту. Проект получил название ракетоплан РП-318−1.

Королев продолжал работать над прототипом ракетоплана с жидкостным реактивным двигателем вплоть до своего ареста 27 июня 1938 года.

Бомбардировщики и эксперименты с ракетными двигателями

В 1938 году Королев получил ранение головы во время очередных испытаний и оказался на больничной койке. Его арестовали сразу после больницы как участника троцкистской контрреволюционной организации, приговорили к десяти годам и отправили на Колыму.



После ареста. Бутырская тюрьма, 28 июня 1938 г. Фото: wikimedia.org

Разумеется, это затормозило разработки новых летательных аппаратов. Исследования ракетоплана, которым занимался Сергей Павлович, были продолжены, но без его участия построить боевой ракетный самолет было фактически невозможно.

Королев с приговором не смирился и даже послал письмо-заявление лично Сталину. Причем в качестве основной причины, почему его должны освободить, он назвал необходимость срочной разработки «ракетного самолета». К сожалению, какой-либо реакции на это не последовало.

Королеву пришлось пережить побои, холод, голод и лишения. На Колыме, на золотом прииске в поселке Мальдяк, он заболел цингой и находился на грани смерти. По словам дочери конструктора, Наталии Королевой, Сергей Павлович попал в немилость к старосте за то, что посмел заступиться за зека, у которого не оставалось сил везти тачку, и его стали лишать пайки. В итоге Королева спас бывший директор Московского авиазавода Михаил Усачев, добившийся, чтобы «доходягу» положили в санчасть.

Королев получил относительную свободу лишь в 1940 году благодаря ходатайству известного авиаконструктора Андрея Туполева, который сам был арестован в 1937-м. Андрей Николаевич посодействовал, чтобы Королева перевели с Колымы в Центральное конструкторское бюро № 29 в Москве.

Дело в том, что в те годы власть активно привлекала арестованных «вредителей» к новейшим разработкам. Фактически заключенные трудились в специальных тюрьмах, так называемых «шарашках», где были атрибуты свободной жизни вроде белых скатертей в столовой и светлого «офиса» с большими окнами, однако гулять специалистам приходилось в решетчатом «обезьяннике» на крыше.

В упомянутом бюро работал в прямом смысле слова цвет советской науки. Так, Наталия Королева вспоминала : «Войдя впервые в столовую, отец увидел много знакомых лиц, и сразу пронзила мысль: кто же работает на воле, если почти все здесь, в тюрьме».



Здание КОСОС, где располагалось ЦКБ-29 НКВД. Фото: wikimedia.org

Сергей Королев сразу же приступил под началом Туполева к разработке проекта пикирующего бомбардировщика 103 (Ту-2). Первый полет самолета, к которому приложил руку и Сергей Павлович, состоялся в 1941 году на Щелковском аэродроме. Он прошел успешно, но, к сожалению, это не подарило заключенным свободы.

Кроме того, даже в заключении Королев не оставил своей идеи построить экспериментальный ракетоплан, который можно использовать в бою. В 1942 году его перевели в другую «шарашку» — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16, где велись работы над ракетными двигателями новых типов, которые можно было бы использовать в авиации. И здесь Королев решил применить на практике идею использования ракетных двигателей для сокращения длины разбега самолета при взлете и повышения скоростных и динамических характеристик самолетов во время воздушного боя.

В начале 1943 года Сергей Павлович был назначен главным конструктором группы реактивных установок. Он принимал активное участие в создании бомбардировщика Пе-2 и одновременно по своей инициативе разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.

Благодаря его идеям 1 октября 1943 года состоялся первый успешный полет экспериментального пикирующего бомбардировщика Пе-2, оснащенного ракетным ускорителем РД-1. Это новшество действительно помогло сократить длину разбега и увеличить скорость самолета на 92 км/ч.

На протяжении двух лет испытаний Королев неизменно находился на борту своего детища и даже должен был сопровождать необычный бомбардировщик на парад в 1945 году. Но по какой-то причине полет Пе-2 с РД-1 отменили — возможно, испугались непредвиденных последствий от экспериментального устройства.



Экспериментальный пикирующий бомбардировщик Пе-2, оснащённый ракетным двигателем РД-1. Источник: airwar.ru

В июле 1944 года Королева досрочно освободили из заключения со снятием судимости, но без реабилитации по личному указанию Сталина, после чего он еще год проработал в Казани.

15 сентября 1945 года за участие в разработке и испытаниях РУ-1 Сергей Королев был награжден орденом «Знак Почета». Его идеи активно применялись в 1945—1946 годах, но, к сожалению, впоследствии ракетопланы уступили место турбореактивной авиации.

Разработка баллистических ракет

В конце войны Королев создал проекты ракет дальнего действия Д-1 и Д-2 с двигателями на твердом топливе. Но оказалось, что в Германии подобные проекты уже реализованы, так что Сергея Павловича направили на немецкие предприятия в Тюрингии, где ему было поручено собрать для испытаний хотя бы несколько ракет Фау-2.

Ознакомившись с тем, что осталось от ракетного центра Пенемюнде, подземного завода Нордхаузен, Королев пришел к выводу, что можно создать и собственные ракеты с гораздо лучшими характеристиками.

В мае 1946 года советское руководство приняло постановление, положившее начало развитию ракетостроения в Союзе. Во-первых, благодаря этому документу в советской оккупационной зоне был создал Институт Нордхаузен, главным инженером которого был назначен Сергей Павлович. Во-вторых, было принято решение о создании в подмосковном Калининграде (ныне Королев) Государственного союзного НИИ реактивного вооружения (НИИ-88), одним из главных конструкторов которого назначили опять-таки Королева.

Кроме того, в 1946-м под руководством Сергея Павловича образовался неформальный Совет главных конструкторов, который занимался развитием ракетной отрасли СССР: он объединял главных конструкторов основных предприятий, участвовавших в ракетно-космической программе 1940-х-1950-х годов.

В апреле 1947 года Сергей Королев доложил свои предложения по разработке ракет дальнего действия (РДД) Сталину, после чего события стали развиваться весьма стремительно. Очень скоро по указанию главы СССР была создана копия немецкой ракеты. Затем состоялись испытания ракет А-4, собранных из трофейных узлов в институтах Нордхаузен и НИИ-88. А в 1948-м с гораздо лучшими результатами по надежности и точности попадания прошли испытания первых ракет Р-1, воспроизводящих А-4 по отечественной документации и из своих материалов.

Королев наконец смог работать в полную силу. Так, только в течение одного 1954 года он трудился над различными модификациями ракеты Р-1, закончил работу над Р-5 и наметил пять разных ее модификаций, завершил работу над ракетой Р-5М с ядерным боевым зарядом. А тем временем шли работы по Р-11 и ее морскому варианту Р-11ФМ, и все более ясные черты приобретала межконтинентальная Р-7.

В 1956 году под руководством Королева была создана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. После этого Сергей Павлович надеялся целиком сосредоточиться на космической технике, но жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты по своим эксплуатационным качествам все-таки проигрывали американским твердотопливным ракетам. Так что Королев был вынужден продолжить работы в этой области и создал экспериментальную твердотопливную ракету РТ-1, достигшую на испытаниях дальности 2,5 тыс. км.

В феврале 1966 года была испытана твердотопливная МБР РТ-2, которая в дальнейшем использовалась по 15−17 лет. И даже сейчас все новейшие российские стратегические ракетные комплексы оснащаются только твердотопливными ракетами, являющимися «потомками» королевской МБР РТ-2.

Советский спутник и освоение космоса



Первый в мире искусственный спутник Земли. Фото: wikimedia.org

Еще в 1935 году Королев писал о том, что если будет «процветание ракетного дела, то будет и то время, когда первый земной корабль впервые покинет Землю». Однако работа над космической темой, начавшаяся с высотных ракетных запусков, стала возможной только в конце 1940-х — начале 1950-х годов

Королев неоднократно направлял в различные инстанции предложения, где подчеркивалась необходимость начать разработку искусственных спутников Земли. Поначалу он не находили отклика, и в итоге добро дал Никита Хрущев — он посетил в январе 1956 ОКБ-1 и остался очень довольным ходом работ над стратегическими ракетами. Он согласился с планами Королева при условии, что работы по спутнику не задержат разработку межконтинентальной баллистической ракеты.

Вскоре было принято решение создать на базе уже упомянутой выше ракеты Р-7 искусственного спутника Земли массой до 1400 кг с комплексом научной аппаратуры. Но еще до начала летных испытаний ракеты Сергей Королев выдвинул предложение использовать их для запуска простейших спутников весом около 50 кг с минимумом приборов, что и позволило в будущем опередить США в их проекте запуска мини-спутников.

4 октября 1957 года впервые в истории человечества был запущен искусственный спутник Земли: сверхмощная ракета, преодолев земное тяготение, разогналась до скорости 8 км/с и стала обращаться вокруг Земли как самостоятельное небесное тело, после чего от нее отделился шарообразный спутник, чьи сигналы смог наблюдать и принимать весь мир.

После этого под руководством Королева менее чем за месяц был создан и запущен второй спутник с собакой Лайкой на борту. Этот эксперимент доказал, что длительная невесомость не смертельна для живых существ, и открыл человеку дорогу в космос.

И 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в свой знаменитейший полет. Конечно, над этим историческим событием турдилась огромнейшая команда специалистов, но ключевую роль сыграл как раз-таки собранный Королевым Совет главных конструкторов.



Перед стартом Юрия Гагарина. Справа виден Сергей Королев. Фото: wikimedia.org

Всего за восемь лет начала космической эры под непосредственным руководством Сергея Королева были запущены два простейших спутника первая космическая научная станция, две первых космических системы «Электрон» и первые спутники прикладного хозяйственного и оборонного назначения: связные «Молния-1» и фоторазведчики «Зенит-2»

Сергей Королев возглавлял работу по запуску 15 первых в мире станций для исследования межпланетного пространства, Луны, Венеры и Марса. Ему также принадлежит лидерство в осуществлении первых в мире полетов многоместных космических кораблей «Восход» и «Восход-2» (из которого 18 марта 1965 года человек впервые вышел в открытый космос). Затем были разработаны многоцелевой трехместный космический корабль «Союз», корабль для облета Луны Л-1, лунный экспедиционный комплекс Н1-Л3, предэскизные проекты тяжелой орбитальной станции «Звезда» и тяжелого межпланетного корабля.

Дальнейшее развитие советской космической программы Сергей Королев планировал на основе сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1, испытания которой, к сожалению, были свернуты после его смерти и первых неудачных полетов в 1969−72 годах.

И кто знает, что еще успел бы сделать Королев, если бы не его безвеременная гибель на столе хирурга. Но пример Сергея Павловича вдохновляет многие поколения мечтателей, в том числе и Илона Маска, назвавшего конструктора «великолепным».