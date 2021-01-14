«Мы качественно развели всех». Актер Янковский прокомментировал постельную сцену с Асмус в «Тексте»

Источник материала: Tut.by

Актер Иван Янковский прокомментировал нашумевшую постельную сцену с Кристиной Асмус в фильме «Текст» . Его слова прозвучали в программе «Кино в деталях» . Этой интимной сцене уже давно приписали звание одной из самых скандальных и обсуждаемых в российском кинематографе последнего времени. И хоть фильм вышел еще в конце 2019 года, обсуждения все еще не утихают.





После выхода на большие экраны фильма «Текст» , который также был в минском прокате, Кристину Асмус затравили из-за постельной сцены с Иваном Янковским. Тогда девушка еще была замужем за юмористом Гариком Харламовым.

— Вы заговорили про «Текст». За ту знаменитую сцену Кристине Асмус прилетело очень много хейта, при этом вас это вообще обошло стороной. Как вам кажется, почему?

— Это говорит только о том, что мы свою работу сделали достоверно и хорошо. Хотя, естественно, все понимают, что это кино, это обман, этого ничего не было, что мы просто качественно развели всех. Человек должен понимать, что это фильм, это кино, — сказал Иван Янковский.

Актер отметил, что он всегда готов на необычные предложения от режиссеров и признался, что сниматься в фильме «Текст» ему было интересно. Однако основную часть дохода ему приносит игра в театре.

Интересно, что самой постыдной ролью в своей фильмографии Кристина Асмус считает вовсе не роль в «Тексте».

К слову, в минском прокате сейчас идет другая эротическая лента с рейтингом строго в «18+» — фильм «Обыкновенная страсть» .

«Обыкновенная страсть» Когда: уже в кино

Где: «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Мир», «Пионер», «Центральный»

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