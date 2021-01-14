ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы качественно развели всех». Актер Янковский прокомментировал постельную сцену с Асмус в «Тексте»

14.01.2021 16:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актер Иван Янковский прокомментировал нашумевшую постельную сцену с Кристиной Асмус в фильме «Текст». Его слова прозвучали в программе «Кино в деталях». Этой интимной сцене уже давно приписали звание одной из самых скандальных и обсуждаемых в российском кинематографе последнего времени. И хоть фильм вышел еще в конце 2019 года, обсуждения все еще не утихают.


После выхода на большие экраны фильма «Текст», который также был в минском прокате, Кристину Асмус затравили из-за постельной сцены с Иваном Янковским. Тогда девушка еще была замужем за юмористом Гариком Харламовым.

— Вы заговорили про «Текст». За ту знаменитую сцену Кристине Асмус прилетело очень много хейта, при этом вас это вообще обошло стороной. Как вам кажется, почему?

— Это говорит только о том, что мы свою работу сделали достоверно и хорошо. Хотя, естественно, все понимают, что это кино, это обман, этого ничего не было, что мы просто качественно развели всех. Человек должен понимать, что это фильм, это кино, — сказал Иван Янковский.

Актер отметил, что он всегда готов на необычные предложения от режиссеров и признался, что сниматься в фильме «Текст» ему было интересно. Однако основную часть дохода ему приносит игра в театре.

Интересно, что самой постыдной ролью в своей фильмографии Кристина Асмус считает вовсе не роль в «Тексте».

К слову, в минском прокате сейчас идет другая эротическая лента с рейтингом строго в «18+» — фильм «Обыкновенная страсть».

«Обыкновенная страсть»

Когда: уже в кино
Где: «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Мир», «Пионер», «Центральный»
Сколько: от 7 рублей

Купить билет

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер Иван Янковский прокомментировал нашумевшую постельную сцену с Кристиной Асмус в фильме «Текст». Его слова прозвучали в программе «Кино в деталях». Этой...
 
Новости дня
Новости разные
 
До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by