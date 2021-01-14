|
«Мы качественно развели всех». Актер Янковский прокомментировал постельную сцену с Асмус в «Тексте»
Источник материала: Tut.by
Актер Иван Янковский прокомментировал нашумевшую постельную сцену с Кристиной Асмус в фильме
После выхода на большие экраны фильма
— Вы заговорили про «Текст». За ту знаменитую сцену Кристине Асмус прилетело очень много хейта, при этом вас это вообще обошло стороной. Как вам кажется, почему?
— Это говорит только о том, что мы свою работу сделали достоверно и хорошо. Хотя, естественно, все понимают, что это кино, это обман, этого ничего не было, что мы просто качественно развели всех. Человек должен понимать, что это фильм, это кино, — сказал Иван Янковский.
Актер отметил, что он всегда готов на необычные предложения от режиссеров и признался, что сниматься в фильме «Текст» ему было интересно. Однако основную часть дохода ему приносит игра в театре.
Интересно, что самой постыдной ролью в своей фильмографии Кристина Асмус
К слову, в минском прокате сейчас идет другая эротическая лента с рейтингом строго в «18+» — фильм
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер Иван Янковский прокомментировал нашумевшую постельную сцену с Кристиной Асмус в фильме «Текст». Его слова прозвучали в программе «Кино в деталях». Этой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)