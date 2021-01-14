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Беларусь экспортировала в Украину 19,6 тыс. МВт за 1-ю декаду января

14.01.2021 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси в первой декаде января осуществлялся с 4 по 9 января и составил 19625 МВт.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

В первой декаде января Украина не импортировала электроэнергию из России или Молдовы.

Согласно результатам суточных аукционов по доступу к межгосударственным сечениям с 1 по 15 января на сайте ОСП, наибольшую мощность - по 100 МВт в час, начиная с 4 января, выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг". Второй по величине объем мощностей выкупило ООО "ДЭ Трейдинг" - начиная с 4 января стабильно по 50 МВт каждый час. ООО "Днипросталь-Энерго" с 4 по 10 января выкупило по 60 МВт в первые 5 и последние 4 часа суток, и с 11 по 15 января - в первые 4 и последние 3 часа суток.

Как сообщалось, импорт электроэнергии в Украину из Беларуси физически начался с 3 января и за первую неделю нового года (1-4 января) составил 7,41 тыс МВт.

 
 
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Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси в первой декаде января осуществлялся с 4 по 9 января и составил 19625 МВт.
 
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