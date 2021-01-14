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Посол Мезенцев простился с митрополитом Филаретом

14.01.2021 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев принял участие в церемонии прощания с митрополитом Филаретом. От посольства России в Свято-Духов кафедральный собор, где установлен гроб с телом Владыки Филарет, был доставлен венок и белые розы.

После того как глава российской дипмиссии отдал последние почести почившему митрополиту Филарету, он рассказал прессе, что лично знал бывшего главу БПЦ.

© Sputnik Максим Богданович
По словам посла, впервые ему представилась честь встретиться с митрополитом Филаретом в 2006 году

По словам посла, впервые ему представилась честь встретиться с митрополитом Филаретом в 2006 году, когда предстоятель БПЦ, митрополит Минский и Слуцкий Филарет находился с визитом в Республике Словения. Тогда он возглавлял делегацию РПЦ, визит был приурочен к 90-й годовщине со дня гибели русских солдат при перевале Вршич (Словения) в годы Первой мировой войны.

"Я впервые имел честь и право говорить с владыкой Филаретом на земле Словении, когда он по благословению Святейшего Патриарха принимал участие в церемонии увековечивания памяти воинов Первой мировой войны, погибших в горах Австро-Венгрии", – сказал посол, отвечая на вопрос Sputnik.

По словам Мезенцева, владыка Филарет "буквально в считанные минуты, часы нашел особый язык, тон разговора со словенцами, которые преимущественно католики".

© Sputnik Максим Богданович
Посол России Дмитрий Мезенцев и его супруга Евгения Фролова принесли в храм на прощание с владыкой Филаретом его любимые белые розы

"И было удивительно видеть, как представители Римско-католической церкви и, конечно, наше, православное духовенство, певчие, простые люди, с каким душевным теплом отнеслись с митрополиту Филарету", – вспоминает глава российской дипмиссии в Минске.

"Он был открытый, масштабный, яркий человек. (…) Для всех этот день очень горький. В тот период, пока я нахожусь здесь, на белорусской земле, как глава российской дипмиссии, мы не раз имели право и честь видеть Владыку Филарета", – отметил посол.

При этом он подчеркнул, что то, с каким уважением к нему относится и духовенство, и епископат, и обычные люди является особой оценкой его служения.

По словам российского посла, митрополит Филарет "все свои силы и всю свою душу, сердце отдал укреплению веры миллионов людей, чтобы они были более сильными и более оптимистично смотрели в день нынешний и завтрашний".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава российской дипмиссии отметил, что руководивший БПЦ более 20 лет владыка Филарет все свои силы, душу и сердце отдал укреплению веры миллионов людей.
 
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