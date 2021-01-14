В страны Содружества пришли морозы и метели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мороз и метель пришли в Москву. Этой ночью столбики термометров опустились до минус 13 градусов. Это максимум с начала зимы. Кроме этого на столицу обрушился сильный снегопад. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканалы «МИР 24».

Дороги закрыты, движение для транспорта на дизельном топливе ограничено, передает корреспондент Александра Салмина. В Северном Казахстане сегодня минус 38. В столице утром 31 градус ниже нуля. К обеду потеплеет – до 22 мороза.

Алматы приходит в себя после сильного снегопада. В южной столице пасмурно и минус 7. Мигрирующие утки нашли идеальное место для курорта. Уже несколько лет около 300 находчивых особей прилетают на зимовку в алматинский зоопарк. Их в шутку называют «нахлебниками», но все равно защищают от хищников и подкармливают.

«150 граммов корма на каждую голову с декабря получают дикие уточки, которые прилетают к нам сюда кушать. Некоторые уточки доходят до того, что даже летом ленятся улетать обратно на места своих постоянных гнездований и остаются здесь. Летом у нас две семьи уток точно остались здесь и даже вывели птенцов», – рассказала ветеринарный врач Алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

В Бишкеке сегодня будет минус 2 и без осадков. Накануне снег шел до позднего вечера и прибавил работы городским службам, сообщает корреспондент Аида Аматбекова. Полтысячи рабочих и 50 единиц техники очищали столицу Кыргызстана всю ночь. Сейчас центральные дороги и тротуары убраны, посыпаны солью и песком. Однако на окраине города движение местами затруднено.

В Беларуси похолодало. Десять градусов мороза сегодня в Минске. На отдельных участках дорог гололедица, рассказала корреспондент Инна Согалович. Днем пройдет снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 14 градусов. Медики советуют людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями избегать переохлаждений. Например, у астматиков вдыхание холодного воздуха может вызвать приступ.

В Ереване туманно и плюс пять, ночью столбики термометров опускаются до минус двух. В курортный Цахкадзор наконец-то пришла зима. Сегодня там будет идти снег, что позволит покататься на лыжах или сноуборде. На день горнолыжного отдыха потребуется примерно 50 долларов. За эти деньги дают снаряжение, экипировку, предоставляют тренера и проезд на канатной дороге.

Сегодня в Душанбе небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем поднимется до плюс 16. Такая погода будет практически во всех регионах страны. Чтобы побыть немного в настоящей и снежной зиме, многие жители страны отправляются в Варзобский район. Там оборудованы несколько склонов для лыжников и сноубордистов. Чтобы полюбоваться красивыми пейзажами, можно подняться на самую высокую точку – почти три тысяча метров над уровнем моря. Для этого потребуется теплая одежда и солнцезащитные очки.