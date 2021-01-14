Десять сотрудников УБЭП более трех часов обыскивали офис БелаПАН

Обыск в офисе информационной компании БелаПАН, начавшийся примерно в 12.30, продолжался около трех часов.



Его проводили более 10 сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску. Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки. Его проводили более 10 сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску. Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.

Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста Андрея Александрова. В 2014—2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН. В настоящее время между ним и компанией существуют договорные отношения.

В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).

Александров был задержан 13 января. «Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила в тот день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.