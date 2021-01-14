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Павел Дуров назвал мировых лидеров, у которых есть аккаунт в Telegram
Источник материала: ОНТ
По словам создателя популярного мессенджера, свои каналы в Telegram есть у лидеров девяти стран,
В числе высокопоставленных пользователей Telegram – президент Бразилии Жаир Болсонару, главы Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, а также премьер-министры и политические деятели других стран.
Проверенные администрацией мессенджера учетные записи маркируются синей галочкой, которую пользователи видят в результатах поиска, в описании канала и в списке чатов. Таким образом, они могут быть уверены в том, что аккаунт принадлежит известному лицу.
Фото: thebell.io
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По словам создателя популярного мессенджера, свои каналы в Telegram есть у лидеров девяти стран, рассказывает РИА Новости. В числе высокопоставленных пользователей...
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