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Павел Дуров назвал мировых лидеров, у которых есть аккаунт в Telegram

14.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Павел Дуров назвал мировых лидеров, у которых есть аккаунт в Telegram

По словам создателя популярного мессенджера, свои каналы в Telegram есть у лидеров девяти стран, рассказывает РИА Новости.

В числе высокопоставленных пользователей Telegram – президент Бразилии Жаир Болсонару, главы Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, а также премьер-министры и политические деятели других стран.

Проверенные администрацией мессенджера учетные записи маркируются синей галочкой, которую пользователи видят в результатах поиска, в описании канала и в списке чатов. Таким образом, они могут быть уверены в том, что аккаунт принадлежит известному лицу.

Фото: thebell.io 

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По словам создателя популярного мессенджера, свои каналы в Telegram есть у лидеров девяти стран, рассказывает РИА Новости. В числе высокопоставленных пользователей...
 
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