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Бесправник пытался скрыться от ГАИ в Могилеве

14.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Работниками ГАИ в Могилеве был задержан водитель автомобиля Chevrolet – мужчина игнорировал требования остановиться и попытался скрыться от преследования. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Погоня происходила ночью. Бесправник пытался оторваться от преследования, петляя по улицам частного сектора поселка Броды. Когда правоохранителям удалось перехватить и задержать нарушителя, он успел доехать до лесного массива.

За рулем Chevrolet сидел 23-летний могилевчанин, не имеющий водительских прав и ранее никогда их не получавший. Интересно, что до этого инцидента задержанного дважды привлекали к административной ответственности за вождение без прав.

В отношении мужчины было составлено семь протоколов на сумму до 2 580 белорусских рублей. Автомобиль отвезли на штрафную стоянку, а виновник ночного приключения провел ночь в РОВД в ожидании суда.

Фото: скриншот из видео ГАИ УВД Могилевского облисполкома


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Теги: Могилев
 
 
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Работниками ГАИ в Могилеве был задержан водитель автомобиля Chevrolet – мужчина игнорировал требования остановиться и попытался скрыться от преследования. Об этом...
 
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