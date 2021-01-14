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Бесправник пытался скрыться от ГАИ в Могилеве
Источник материала: ОНТМогилеве" class="one-news__figure-img">
Работниками ГАИ в Могилеве был задержан водитель автомобиля Chevrolet – мужчина игнорировал требования остановиться и попытался скрыться от преследования. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Погоня происходила ночью. Бесправник пытался оторваться от преследования, петляя по улицам частного сектора поселка Броды. Когда правоохранителям удалось перехватить и задержать нарушителя, он успел доехать до лесного массива.
За рулем Chevrolet сидел 23-летний могилевчанин, не имеющий водительских прав и ранее никогда их не получавший. Интересно, что до этого инцидента задержанного дважды привлекали к административной ответственности за вождение без прав.
В отношении мужчины было составлено семь протоколов на сумму до 2 580 белорусских рублей. Автомобиль отвезли на штрафную стоянку, а виновник ночного приключения провел ночь в РОВД в ожидании суда.
Фото: скриншот из видео ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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