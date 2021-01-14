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В Минске задержаны с поличным двое наркокурьеров

14.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске задержаны с поличным двое наркокурьеров

Сотрудники столичного наркоконтроля изъяли у неработающих 20-летних жителей столицы почти 200 граммов психотропного вещества пара-метилэфедрона, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале ведомства.

Молодые люди получили партию наркотиков от поставщика, который спрятал пакет в тайнике в лесном массиве под Минском.

Следствие установило, что задержанные являются курьерами в одном из интернет-магазинов по продаже наркотических веществ. В ходе обыска съемной квартиры, у них обнаружены необходимые для фасовки наркотиков предметы: весы, изолента и полимерные пакеты.

Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались. По словам задержанных, предложение о подобном заработке поступило от их общего знакомого, употребляющего наркотики.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ. Оба фигуранта направлены в изолятор временного содержания.

Проводится оперативно-следственная работа по выявлению иных фактов противоправной деятельности данных граждан.

Фото: @pressmvd

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Сотрудники столичного наркоконтроля изъяли у неработающих 20-летних жителей столицы почти 200 граммов психотропного вещества пара-метилэфедрона, сообщает...
 
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