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В Минске задержаны с поличным двое наркокурьеров
Источник материала: ОНТ
Сотрудники столичного наркоконтроля изъяли у неработающих 20-летних жителей столицы почти 200 граммов психотропного вещества пара-метилэфедрона, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном
Молодые люди получили партию наркотиков от поставщика, который спрятал пакет в тайнике в лесном массиве под Минском.
Следствие установило, что задержанные являются курьерами в одном из интернет-магазинов по продаже наркотических веществ. В ходе обыска съемной квартиры, у них обнаружены необходимые для фасовки наркотиков предметы: весы, изолента и полимерные пакеты.
Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались. По словам задержанных, предложение о подобном заработке поступило от их общего знакомого, употребляющего наркотики.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ. Оба фигуранта направлены в изолятор временного содержания.
Фото: @pressmvd
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Сотрудники столичного наркоконтроля изъяли у неработающих 20-летних жителей столицы почти 200 граммов психотропного вещества пара-метилэфедрона, сообщает...
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