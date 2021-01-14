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ДТП в Брестском районе: водитель остановился помочь и собрал «паровоз» из 5 машин
Источник материала: ОНТ
5 машин попали в ДТП в Брестском районе,
13 января вечером на 3-м км дороги Р16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши случилось массовое ДТП. 30-летний водитель BMW выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия, машину занесло в кювет, она перевернулась. 64-летний мужчина, проезжавший мимо, остановил на обочине свой автомобиль Renault, чтобы помочь. Но в машину влетел водитель Fiat, ехавший следом, а в него – Opel. Последний автомобиль отбросило на обочину, где была припаркована «Лада», водитель которой тоже остановился, чтобы помочь участникам ДТП.
Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
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5 машин попали в ДТП в Брестском районе, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома на своей странице в «ВКонтакте». 13 января вечером на 3-м км дороги Р16 Тюхиничи –...
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