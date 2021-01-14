Секрет сочных рыбных котлет с хрустящей корочкой раскрыла Юлия Высоцкая

Источник материала: ОНТ

Юлия Высоцкая в шоу «Едим дома!» (НТВ) раскрыла секрет приготовления вкусных рыбных котлет, пишет teleprogramma.pro.

Актриса объяснила, что котлеты получаются сочными благодаря тому, что она использует не готовый фарш, а берет рыбное филе, в котором есть природные соки. Использовать можно любой белый сорт, включая треску или палтус. А еще важную роль играет свежая петрушка.

Хрустящими снаружи котлеты получаются из-за обвалки в сухарях, которые Юлия делает сама. Петрушка и чеснок придают блюду особый аромат.

Как готовить: с 3-х кусков свежего белого хлеба срежьте корку. Корку и один кусок подсохшего хлеба измельчите в блендере, получатся домашние сухари.

В чашу блендера положите 400 г порезанной рыбы, мякиш хлеба, одно яйцо, 1 пучок петрушки, 2 зубчика чеснока, ¼ ч. л. хмели-сунели, сделайте однородный фарш. Посолите (1 щепотка морской соли), поперчите (1 щепотка черного свежесмолотого перца) и еще немного взбейте в блендере.

Затем сформируйте котлеты, обваляйте в домашних сухарях и обжарьте на растительном масле до готовности.

Ингредиенты рассчитаны на 2 порции.



Фото: edimdoma.ru

Главное фото: food.inmyroom.ru

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