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Беспорядки в Бельгии: задержано более 70 участников
Источник материала: ОНТ
Сотрудники полиции задержали более 70 участников протестов, которые вспыхнули в столице Бельгии,
Поводом для беспорядков стала акция протеста «Справедливость для Ибрагимы», организованная властями Брюсселя в память о 23-летнем Ибрагиме Барри, который скончался в полицейском участке.
После окончания акции, большое количество протестующих отправилось на ближайшую площадь, где они устроили беспорядки: поджигали дымовые шашки, скандировали оскорбляющие лозунги, разбивали витрины и остановки. Прибывших полицейских забросали камнями, была совершена попытка поджога полицейского участка.
По словам главы администрации коммуны Сен-Жосс Эмира Кира, сотрудники полиции провели около 70–80 задержаний.
Фото: Laurent Van de Berg /RTBF
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Сотрудники полиции задержали более 70 участников протестов, которые вспыхнули в столице Бельгии, информирует РИА «Новости». Поводом для беспорядков стала акция...
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