Беспорядки в Бельгии: задержано более 70 участников

Источник материала: ОНТ

Сотрудники полиции задержали более 70 участников протестов, которые вспыхнули в столице Бельгии, информирует РИА «Новости».

Поводом для беспорядков стала акция протеста «Справедливость для Ибрагимы», организованная властями Брюсселя в память о 23-летнем Ибрагиме Барри, который скончался в полицейском участке.

После окончания акции, большое количество протестующих отправилось на ближайшую площадь, где они устроили беспорядки: поджигали дымовые шашки, скандировали оскорбляющие лозунги, разбивали витрины и остановки. Прибывших полицейских забросали камнями, была совершена попытка поджога полицейского участка.









По словам главы администрации коммуны Сен-Жосс Эмира Кира, сотрудники полиции провели около 70–80 задержаний.

Фото: Laurent Van de Berg /RTBF

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