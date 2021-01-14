17 самых ожидаемых сериалов 2021 года

Источник материала: ОНТ

Ушедший год выдался непростым для киноиндустрии – выход многих проектов был отложен на неопределенные сроки, а потому загадывать, какими новинками нас порадуют в 2021-м, сложно. Тем не менее, мы собрали для вас топ самых ожидаемых сериалов, появление которых назначено на этот год. Некоторые выйдут уже совсем скоро!

1. Властелин колец







Этот сериал может стать самым обсуждаемым в этом году, ведь студия Amazon замахнулась на легендарные произведения Толкина, которые до этого успешно экранизировал Питер Джексон. И мы почти уверены: отзывы будут самые разные, а фанаты то и дело будут сравнивать сериал и с книгами, и с уже вышедшими фильмами.

Фэнтезийный проект по легендариуму Толкина расскажет о событиях Второй Эпохи Средиземья, когда были выкованы Кольца Власти. Пока неизвестно, кто выступит главными героями, но среди действующих лиц мы вероятнее всего увидим молодую Галадриэль.

В первом сезоне будет восемь серий, и уже известно, что позже сериал будет продолжен. К сожалению, нет точной информации о дате выхода сериала – из-за пандемии съемки останавливались несколько раз, что и внесло свои коррективы в планы студии.





2. Ванда/Вижн







Этот стопроцентный хит, порадует поклонников Marvel уже 15 января на канале Disney+. Его героями стали Ванда и Вижн (члены команды Мстителей).

По сюжету сериала Ванда и Вижн женаты и живут в небольшом провинциальном городке США. Они счастливы, гостеприимны и строят планы на совместное будущее. И все же герои постепенно начинают понимать, что их реальность – это всего лишь иллюзия.

Поклонники смогут оценить восемь эпизодов нового сериала, и создатели обещают немало сюрпризов. Роли Ванды и Вижена, как и в фильмах, исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани.





3. Локи





Еще один проект Marvel, который заслуживает внимания. Сюжет разворачивается сразу после событий фильма «Мстители: Финал». Воспользовавшись Тессерактом, Локи отправляется в путешествие сквозь пространство и время. Цель его проста – Локи хочет повлиять на события в мире и изменить ход истории.

Проект появится на экранах уже весной этого года и будет состоять из шести эпизодов. Главную роль, конечно же, досталась все тому же Тому Хиддлстону. Создатели сериала обещают поклонникам героя много традиционного юмора и драматизма.





4. Девять идеальных незнакомцев







Сериал выйдет на платформе Hulu, и на него точно стоит обратить свое внимание. Во-первых, сюжет создан на основе книги Лины Мориарти (другой роман автора «Большая маленькая ложь» был с триумфом экранизирован HBO). Во-вторых, одну из главных героинь исполняет неподражаемая Николь Кидман!

В центре истории – девять обеспеченных людей разного возраста, которые приезжают отдохнуть в элитный оздоровительный комплекс. Здесь им обещают избавление от всех проблем и тревог, а контролировать ход лечения будет директор учреждения Маша. И как обычно, все идет совсем не по плану.





5. История Лиззи







И еще одна экранизация, но на этот раз произведения Стивена Кинга. После успеха романа «История Лиззи» быстро стало понятно, что сюжет так и просится на экраны. И проекту быть!

История разворачивается вокруг Лиззи Лэндон, которая тяжело переживает смерть супруга. Ее муж был всемирно известным писателем, и теперь Лиззи днями напролет перебирает его рукописи. В них женщина пытается найти ответы на мучающие ее вопросы. Например, после смерти мужа Лиззи постоянно преследует странный «длинный» мальчик, настроенный очень агрессивно.

Главную роль в сериале сыграет Джулианна Мур, которая хороша в каждой своей роли. Уверены, проект будет успешен!

6. Люпен







Один из самых обсуждаемых проектов Netflix. Главный герой Ассан Диоп хочет украсть из Лувра роскошное колье. Он трудится над хитроумным планом, который поможет обогатиться и заодно отомстить одной обеспеченной семье, по чьей вине отец героя оказался в тюрьме.

Сериал частично основан на приключениях джентльмена-грабителя Арсена Люпена. Тем не менее, авторы лишь вдохновлялись знаменитой историей, но не пытались перенести ее на экран полностью. Главную роль исполняет Омар Си (1+1), и это отличное решение!





7. Кларисса







Сериал станет еще одним переосмыслением культового литературного произведения «Молчание ягнят». Сюжет разворачивается через год после основных событий, описанных в легендарном фильме с Энтони Хопкинсом. Кларисса Старлинг продолжает трудиться в ФБР и ловить серийных убийц. Однако из-за детских травм ей не всегда удается оставаться профессионалом.

Главная роль досталась Ребекке Бридс, известной по сериалу «Милые обманщицы». Премьера состоится совсем скоро – уже 11 февраля.

8. Декстер





Финальные эпизоды культового сериала «Декстер» собрали массу негативных отзывов. В попытках исправить проект на экраны выпустят обновленного «Десктера».

Новые серии – это триллер про обаятельного социопата, который работает криминалистом в полиции Майами, снова в строю. Майкл Си Холл также вернется к своей роли. Теперь Декстер Морган прячется на провинциальной лесопилке, скрываясь от друзей и дамы сердца. Больше о сюжете ничего не известно.

9. Книга Бобы Фетта





Этот сериал станет спин-оффом интернет-проекта из франшизы «Звездные войны» под названием «Мандалорец» с участием охотника за головами Бобы Фетта.

10. Кобыла Исттауна





В центре истории детектив маленького городка Исттаун в Пенсильвании. Женщина пытается раскрыть убийство, а вместе с тем и разобраться с собственной жизнью, где все совсем не гладко.

Информации о проекте очень мало. Главную роль исполнит оскароносная Кейт Уинслет. Известно, что в качестве актеров к проекту также привлечены Джулианна Николсон, Эван Питерс и Джин Смарт.





11. Старик





Главную роль в этом драматическом сериале исполнит несравненный Джефф Бриджес. Проект является экранизацией одноименного романа американского писателя Томаса Перри.

По сюжету вдовец Дэн Чейз, вроде бы обычный пенсионер, скрывает страшную тайну. 35 лет назад герой, будучи совсем молодым военным, после провальной операции в Ливии был вынужден дезертировать и теперь скрывается от людей, желающих его убить.

Группа киллеров пытается устранить Чейза. Старик понимает, что он должен опять взяться за оружие.

12. Сокол и Зимний Солдат





Еще один релиз, связанный с киновселенной Marvel. В центре сюжета «Сокол» Сэм Уилсон (Энтони Маки) и «Зимний солдат» Баки Барнс (Себастиан Стэн). Действие происходит после событий «Мстители: Финал», других подробностей о проекте пока нет.

Выход назначен на 19 марта этого года на Disney+.

13. Тень и кость





Сюжет сериала основан на бестселлерах писательницы Ли Бардуго. Новый масштабный фэнтезийный проект от Netflix сможет посоперничать и с «Ведьмаком», и, возможно, даже с «Игрой престолов».

По сюжету некогда великую страну Равка разделила тьма, где обитают плотоядные чудовища. Двум героям, однако, надо во что бы то ни стало попасть из одной части Равки в другую. В самый ответственный момент у главной героини просыпается сила света, которая может восстановить равновесие в мире.

Одну из главных ролей в сериале сыграет Бен Барнс – звезда фильмов «Дориан Грей» и «Хроники Нарнии». Выход на экраны назначен на апрель.

14. Изобретая Анну







Сериал станет экранизацией нашумевшей в Голливуде реальной истории об Анне Делви, также известной как Анна Сорокина.

Девушка из Подмосковья на протяжении нескольких лет обманывала американскую богему и выдавала себя за наследницу богатой немецкой семьи. Анна успела завести много полезных знакомств – звездные друзья оплачивали ей шикарные апартаменты, путешествия и еду. В итоге Сорокину посадили на 12 лет. Зато история получилась очень интересная.

15. Соколиный Глаз





Этот проект – очередной супергеройский сольник, теперь уже про Клинта Бартона (Джереми Реннер), который после финала «Мстителей» ушел на покой. Теперь он тренирует преемницу – дочь миллионера Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), которая с детства увлекается стрельбой из лука.

16. Чикатило





Не обойдем стороной и российские премьеры, тем более в 2020 году их было достаточно. Одним из самых обсуждаемых проектов 2021-го обязательно станет сериал «Чикатило».

Легко догадаться, что сериал будет рассказывать о самом кровожадном маньяке в истории России. Сценаристы попытались раскрыть важную тему: почему сотрудникам правоохранительных органов годами не удавалось поймать убийцу. Проект должен получиться очень напряженным и драматичным.

Режиссером выступил Сарик Андреасян.

17. Psycho





Еще один российский с Евгением Стычкиным и Еленой Лядовой в главных ролях. В центре истории мужчина с нестабильной психикой. Герой слышит голоса в голове и не всегда способен отличить реальность от фантазий. Однажды при странных обстоятельствах умирают его жена и любовница. Теперь мужчине предстоит разобраться в произошедшем.

Сериал не станет типичной драмой. Создатели обещают комедийный триллер. Зрители смогут оценить новый проект во второй половине 2021 года.

Фото: kinopoisk.ru, kino-teatr.ru, pinterest.com

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