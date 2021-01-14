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Разделывали туши и продавали. Четырех мужчин в Пинске подозревают в краже скота

14.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разделывали туши и продавали. Четырех мужчин в Пинске подозревают в краже скота

Серию хищений крупного рогатого скота раскрыли в Пинске, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

В Пинске с территории унитарного предприятия украли 5 голов молодняка крупного рогатого скота. Ущерб организации – более 7000 руб.

Оперативники ОБЭП Пинского ГОВД выяснили, что трое сотрудников организации и житель Пинска – родной брат начальника убойного цеха – причастны к произошедшему. Участникам похищения от 31 до 43 лет.

Фигуранты разработали план и наладили незаконный бизнес – продавали туши животных, украденных на предприятии. Покупатель – индивидуальный предприниматель из Ивацевичей.

Все происходило так: когда работники организации расходились по домам, компания договаривалась со сторожем и выводила животных в убойный цех. После разделывания туш они грузили их в микроавтобус индивидуального предпринимателя, а тот, в свою очередь, их перепродавал.


Мужчины дважды наведывались на территорию предприятия в ноябре 2020 года, совершив кражу более 1200 кг говядины.


Они украли и продали предпринимателю две туши в первый раз и еще три – через несколько дней.

Фигурантов задержали во время совершения очередной «операции». Следователи дали правовую оценку их действиям.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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Серию хищений крупного рогатого скота раскрыли в Пинске, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома. В Пинске с территории унитарного предприятия украли 5...
 
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