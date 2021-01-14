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Чемпионат мира по гандболу: сборная Египта обыграла команду Чили
Источник материала: ОНТ
Чемпионат мира по гандболу уже стартовал. В первом матче встречались хозяева – сборная Египта и команда Чили.
Встреча завершилась победой египтян со счётом 35:29. Лучшим бомбардиром стал Эстебан Салинас. В активе чилийца девять точных бросков. В предварительной группе G также выступят сборные Северной Македонии и Швеции, которые сыграют сегодня. Чемпионат мира продлится до 31 января.
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Чемпионат мира по гандболу уже стартовал. В первом матче встречались хозяева – сборная Египта и команда Чили. Встреча завершилась победой египтян со счётом 35:29....
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