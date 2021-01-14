«Социальный патруль» начинает работать в Минске 15 января

Источник материала: ОНТ

С 15 января по 28 февраля в столице проводится профилактическая акция «Социальный патруль», информирует Telegram-канал «Минск. Официально».

Цель акции – помощь лицам без определенного места жительства. Сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания населения, управлений внутренних дел, медработники, представители общественных организаций, волонтеры посетят места дислокации бездомных. Там будут организованы пункты выдачи горячего питания, теплой одежды, желающие смогут получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь. При необходимости обратившимся предоставят ночлег, помогут восстановить связи с родными, решить иные вопросы.

В минувшем году в ходе акции «Социальный патруль» различные виды помощи получили 388 лиц без определенного места жительства, из них 295 были выявлены во время рейдов, 93 обратились к волонтерам самостоятельно.

Фото: centr.minsk.gov.by

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