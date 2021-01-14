Лукашенко подписал новые кодексы об административной ответственности

Источник материала: ОНТ

Сегодня Президент подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности. Прежде всего, они направлены на профилактику правонарушений. Среди заметных новшеств – либерализация административной ответственности, упрощение порядка привлечения к ней. Исключён карательный уклон.

Из административного кодекса исключены сразу 110 действующих норм. А правонарушения разделены на три категории: проступки (например, переход дороги в неположенном месте), значительные (нарушение дорожных правил) и грубые (к ним относится вождение в нетрезвом виде). В зависимости от степени опасности они будут наказываться по-разному: от устного замечания, предупреждения или штрафа до более жёстких мер. Также вводится ответственность за использование запрещённой символики. Так, за флаг на балконе можно будет получить штраф: до 580 рублей для физического лица и до 1740 рублей – для юридического. Изменения в законодательство широко обсуждались в обществе, ранее их поддержали парламентарии. Ожидается, что новые кодексы вступят в силу уже 1 марта.

Фото: БЕЛТА

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