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До трех лет лишения свободы. Наказание за жестокое обращение с животными в Беларуси будет жестче

14.01.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на Национальном правовом портале появилась информация об изменениях в УК и КоАП Беларуси в части жестокого обращения с животными. Максимальная уголовная ответственность за такие действия будет не год лишения свободы, а три. В части административной ответственности тоже есть новшества.

Что есть

Сейчас ст. 339-1 УК («Жестокое обращение с животным») предусматривает ответственность в виде

  • общественных работ,
  • штрафа,
  • исправительных работ до одного года.

Арест может быть назначен за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, «совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего».

А уголовная ответственность по ч. 2 ст. 339-1 УК наступает за те же действия, совершенные повторно либо группой лиц. В такой ситуации виновные несут наказание в виде ареста, ограничения или лишения свободы до года.

Что будет

В этом году были рассмотрены обращения граждан по части ответственности за жестокое обращение с животными — ряд пожеланий реализован в проектах КоАП и УК.

«Усиливается уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Верхний предел лишения свободы за такое преступление, совершенное повторно или группой лиц, увеличивается с одного года до трех лет», — сообщает правовой ресурс.

По ст. 16.29 нового КоАП включено три части — мера ответственности будет зависеть от характера и последствий. Также вводится ответственность за избавление от животного.

 
 
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Сегодня на Национальном правовом портале появилась информация об изменениях в УК и КоАП Беларуси в части жестокого обращения с животными. Максимальная уголовная...
 
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