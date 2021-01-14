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Власти сказали «хватит» укреплению рубля: ЦБ возвращается к скупке валюты

14.01.2021 16:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти сказали «хватит» укреплению рубля: ЦБ возвращается к скупке валюты
Иллюстративное фото
Российские власти сворачивают операции по подддержке курса рубля и возвращаются к политике ограничения роста российской валюты.

С 15 января Банк России в интересах Минфина возобновит скупку валюты на Московской бирже в рамках бюджетного правила.

На эти цели будет выделено 106,3 млрд рублей нефтегазовых доходов бюджета, сообщила пресс-служба Минфина в среду.

Ежедневно ЦБ будет изымать из оборота рынка валюту на 7,1 млрд рублей, или порядка 96 млн долларов по текущему курсу. Операции в этом режиме продлятся до 4 февраля: в общей сложности государство купит около 1,43 млрд долларов, которые впоследствии будут зачислены в Фонд национального благосостояния.

К валютным интервенциям против рубля ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев.

В середине марта прошлого года Банк России начал продавать валюту на бирже на фоне стремительного обрушения цен на нефть и курса российской валюты. Изначально ЦБ проводил операции и за счет собственных резервов, а затем к интервенциям подключили валюту из ФНБ Минфина.

За март-май регулятор продал 7,1 млрд долларов, после чего рост цен на нефть позволил снизить темпы интервенций - до 3 млрд долларов в июне, 1,7 млрд - в июле и менее 1 млрд - в августе и сентябре.

В ноябре и декабре центробанк продавал дополнительные объемы в рамках сделки с акциями Cбербанка и «Аэрофлота», а в общей сложности за март-декабрь реализовал на рынке рынке 17,9 млрд долларов.

Несмотря на это, российский валютный рынок завершил 2020 год скачком курса доллара на 21%, а евро - на 33%. Показав худший результат с 2014 года, рубль вошел в топ слабейших валют развивающихся рынков, уступив лишь аргентинскому песо, бразильскому реалу и турецкой лире.

В конце 2020 года, впрочем, рубль укреплялся: с уровня выше 80 рублей 2 ноября курс доллара опустился до 72,65 рубля к середине декабря, после чего стабилизировался в диапазоне 73-75.

В рамках бюджетного правила Минфин покупает валюту для пополнения ФНБ, если цена нефти превышает планку отсечения (43,3 доллара в этом).

 Если нефть стоит меньше, операции меняются на обратные: Минфин продает доллары и евро, поддерживая рубль и компенсируя выпадающие доходы бюджета.


В прошлом году, впрочем, валюту из ФНБ продавали даже когда нефть превысила 50 долларов за бочку, учитывая резкое сокращение добычи и экспорта в рамках сделки ОПЕК+.

Но теперь эти факторы сошли на нет. По оценке Минфина, в январе бюджет получит 73,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Еще 32,7 млрд осталось в казне от декабрьских сырьевых налогов.

Возвращение Минфина и ЦБ к скупке валюты - это «достаточно большой реверс для рубля», который будет тормозить его возможное укрепление в начале года, отмечает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. В плюс рублю играет рост цен на нефть и сезонные факторы - хороший платежный баланс в первом квартале, но вряд ли эти факторы перевесят негативные - отскок доллара на мировых рынках, геополитические риски и большой объем рублевой ликвидности на руках у населения, перечисляет эксперт.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В рамках бюджетного правила Минфин покупает валюту для пополнения ФНБ.
 
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