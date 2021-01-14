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Более 200 кандидатов от 150 участков: итоги первой недели работы платформы «Сход»
Источник материала: Tut.by
Неделю назад, 6 января,
Больше всего заявок поступило от людей, которые заняты в промышленности и производстве (почти 11,3%, или каждый десятый делегат); в лидерах — сотрудники сферы строительства и ЖКХ (7,5%), немало представителей IT (7,0%) и образования (4,7%). Приблизительно в равных количествах (по 2−4 делегата) — врачи, спортсмены, работники искусства, журналисты и политические деятели.
Основная часть кандидатов, предсказуемо, из Минска (34,9%) и Минской области (23,1%). Но немало заявок приходит из областных и районных центров — так, уже есть делегаты из всех областных городов, а также из Брагина, Толочина, Вилейки, Лепеля и десятков других небольших населенных пунктов. Большинство делегатов в данный момент находятся в Беларуси (83,4%). Часть из тех, кто уехал, в случае избрания готова вернуться в Беларусь (9,3%).
Самому старшему делегату больше 70 лет, самому юному — 22 года.
На сегодня уже более 25 кандидатов записали видеообращение — это обязательное условие — и прошли верификацию, документально подтвердив свое имя и гражданство РБ. Как только количество верифицированных кандидатов достигнет 50-ти, видеообращения будут открыты для просмотра на сайте «Схода». Более того, белорусский дипломат Игорь Лещеня, который стал одним из первых делегатов, решил вообще ничего не ждать и опубликовал свое обращение на личной странице в Facebook.
«Прямо сейчас формируется независимый наблюдательный совет из представителей самых разных слоев общества для того, чтобы гарантировать прозрачность и непредвзятость процедуры голосования, которое состоится в феврале.
Этап сбора заявок будет продолжаться до 4 февраля включительно. При этом создатели напоминают, что выдвигаться можно от любого участка. Например, до сих пор не поступило ни одной заявки от Сморгони, Островца и Жабинки. Однако кандидат должен понимать, что при выдвижении от какого-либо участка, ему придется агитировать и заручаться поддержкой от жителей именно этого участка.
Делегатом «Схода» можно стать даже в том случае, если кандидат временно не проживает в Беларуси.
«Сход» открыт и для сторонников кардинальных политических перемен, и для сторонников действующей власти (такие кандидаты уже есть), а также для тех, кого волнуют отдельные аспекты, например, экономики.
«Говоря о разнообразии мнений и взглядов и стремлении к диалогу, не можем не процитировать одну из кандидаток от участка Минск-Московский Грушевский: „Будущее наше и нашей страны только в наших руках. Каждый из нас должен внести свой вклад в общее дело, а не отсиживаться дома и думать что кто-то за него решит вопрос. Никакая Европа, Америка не сможет нам помочь, пока мы сами себе не поможем. Очень хочу чтоб каждый из нас принимал участие в жизни страны, хоть на чуть-чуть, начать можно с 10 минут уделить время тому или иному вопросу (помочь решить вопрос в своем товариществе, потом во дворе и т.д.). Почему я решила выдвинуть себя делегатом? — Потому что я хочу построить такую страну, в которой захотят остаться наши дети, внуки, а не строить свои планы со школы, чтоб уехать из нее“», — приводят цитату авторы пресс-релиза.
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Неделю назад, 6 января, была запущена цифровая платформа «Сход», которая позволяет выдвигаться самостоятельно и выбирать народных представителей для ведения...
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