Более 200 кандидатов от 150 участков: итоги первой недели работы платформы «Сход»

Источник материала: Tut.by

Неделю назад, 6 января, была запущена цифровая платформа «Сход», которая позволяет выдвигаться самостоятельно и выбирать народных представителей для ведения национального диалога. Как сообщает команда проекта, всего за семь дней кандидатами решили стать более 200 белорусов со 150 участков по всей Беларуси. До старта голосования остается 21 день.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Больше всего заявок поступило от людей, которые заняты в промышленности и производстве (почти 11,3%, или каждый десятый делегат); в лидерах — сотрудники сферы строительства и ЖКХ (7,5%), немало представителей IT (7,0%) и образования (4,7%). Приблизительно в равных количествах (по 2−4 делегата) — врачи, спортсмены, работники искусства, журналисты и политические деятели.





Основная часть кандидатов, предсказуемо, из Минска (34,9%) и Минской области (23,1%). Но немало заявок приходит из областных и районных центров — так, уже есть делегаты из всех областных городов, а также из Брагина, Толочина, Вилейки, Лепеля и десятков других небольших населенных пунктов. Большинство делегатов в данный момент находятся в Беларуси (83,4%). Часть из тех, кто уехал, в случае избрания готова вернуться в Беларусь (9,3%).

Самому старшему делегату больше 70 лет, самому юному — 22 года.

На сегодня уже более 25 кандидатов записали видеообращение — это обязательное условие — и прошли верификацию, документально подтвердив свое имя и гражданство РБ. Как только количество верифицированных кандидатов достигнет 50-ти, видеообращения будут открыты для просмотра на сайте «Схода». Более того, белорусский дипломат Игорь Лещеня, который стал одним из первых делегатов, решил вообще ничего не ждать и опубликовал свое обращение на личной странице в Facebook.

«Прямо сейчас формируется независимый наблюдательный совет из представителей самых разных слоев общества для того, чтобы гарантировать прозрачность и непредвзятость процедуры голосования, которое состоится в феврале.

Все заседания „Схода“ будут проходить онлайн и транслироваться в прямом эфире. Анонс и подробности появятся в ближайшее время», — отмечается в пресс-релизе команды.

Этап сбора заявок будет продолжаться до 4 февраля включительно. При этом создатели напоминают, что выдвигаться можно от любого участка. Например, до сих пор не поступило ни одной заявки от Сморгони, Островца и Жабинки. Однако кандидат должен понимать, что при выдвижении от какого-либо участка, ему придется агитировать и заручаться поддержкой от жителей именно этого участка.

Делегатом «Схода» можно стать даже в том случае, если кандидат временно не проживает в Беларуси.

«Сход» открыт и для сторонников кардинальных политических перемен, и для сторонников действующей власти (такие кандидаты уже есть), а также для тех, кого волнуют отдельные аспекты, например, экономики.

«Говоря о разнообразии мнений и взглядов и стремлении к диалогу, не можем не процитировать одну из кандидаток от участка Минск-Московский Грушевский: „Будущее наше и нашей страны только в наших руках. Каждый из нас должен внести свой вклад в общее дело, а не отсиживаться дома и думать что кто-то за него решит вопрос. Никакая Европа, Америка не сможет нам помочь, пока мы сами себе не поможем. Очень хочу чтоб каждый из нас принимал участие в жизни страны, хоть на чуть-чуть, начать можно с 10 минут уделить время тому или иному вопросу (помочь решить вопрос в своем товариществе, потом во дворе и т.д.). Почему я решила выдвинуть себя делегатом? — Потому что я хочу построить такую страну, в которой захотят остаться наши дети, внуки, а не строить свои планы со школы, чтоб уехать из нее“», — приводят цитату авторы пресс-релиза.