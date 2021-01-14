Четыре цвета волос, которые идут абсолютно всем. Совет от звездного стилиста и колориста

Источник материала: Tut.by

Не всем просто разобраться со своим цветотипом и понять, какой цвет волос подойдет, если родной поднадоел и хочется перемен. Рита Хазан, стилист и колорист, создающая образы для мировых звезд, уверена: есть четыре универсальных оттенка, которые украсят любую женщину, — делится Cosmo . Рассказываем, что это за цвета.

Шоколадный

Рита уверена: из всех темных оттенков этот — единственный, который можно назвать универсальным. Он не слишком темный (молодая Меган Фокс, Дита фон Тиз, Меган Маркл, Пенелопа Крус и Сальма Хайек — быть брюнеткой и при этом не выглядеть бледной женщиной, основательно пожившей на свете, зачастую удается только обладательницам очень яркой внешности). Но при этом очень насыщенный и эффектный. Карие глаза он подчеркивает и углубляет их оттенок, со светлыми работает на контрасте и делает их невероятно выразительными.

Темно-русый с золотыми бликами

В наших широтах этот оттенок, пожалуй, самый распространенный. Поэтому с ним принято воевать. После регулярных окрашиваний вернуть свой родной темно-русый довольно трудно, а между тем, по мнению стилиста, он просто сокровище. Колорист советует разбавить полотно цвета золотистыми бликами, чтобы волосы выглядели более живыми и объемными, а окрашивание актуальным.

Медовый блонд

Чистый холодный блонд — оттенок, которого трудно добиться. Это во-первых. А во-вторых, поддерживать его — еще сложнее. Да и дорого к тому же. Рита Хазан уверяет: не нужно экспериментировать с ним, если вы не уверены в результате. Зато теплый, медовый блонд подходит всем. Этот глубокий оттенок помогает сбросить своей обладательнице несколько лет, а еще делает цвет кожи более здоровым и свежим.

Светло-русый

Светло-русый — самый естественный и стильный оттенок волос, — говорит стилист. Абсолютный хит, осторожничать с которым нужно разве что жгучим брюнеткам от природы. Их цвет лица, в обрамлении светло-русых волос, может выглядеть немного блеклым, землистым. Все остальные могут смело бежать в салон… Или холить и лелеять свой натуральный светло-русый, если вам повезло с ним родиться.