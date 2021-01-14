Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что в айфоне главы ее штаба нашли «жучок»

Источник материала: Tut.by

Кандидат в депутаты Госдумы России, юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь рассказала, что в телефоне главы ее предвыборного штаба Ольги Ключниковой после семидневного ареста нашли «прослушивающее устройство». Об этом Соболь сообщила в видео, опубликованном на ютьюб-канале «Навальный Live», передает TJournal.



Изображение: «Навальный Live» / YouTube

Ключникову и оператора «Навальный Live» Акима Керимова 22 декабря арестовали на семь суток за неповиновение полиции. Их задержали 21 декабря возле дома предполагаемого участника покушения на Алексея Навального.

Соболь рассказала, что Керимову так и не отдали телефон, который у него забрали перед отправкой в спецприемник. По ее словам, технику «своровали», так как телефон изъяли без каких-либо документов и уведомлений. «А начальнику моего предвыборного штаба Ольге телефон после ареста вернули. Это было странно. Поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку», — сказала Соболь.

Технический директор «Навальный Live» Даниэль Холодный рассказал, что на айфоне можно заметить следы вскрытия, по краям экрана остался заводской клей, а винты «явно откручивались». По его словам, если бы телефон ранее не вскрывали, сейчас бы его не удалось открыть «буквально за пять секунд». Открыв айфон, Холодный показал устройство «явно не от компании Apple». При ближайшем рассмотрении в нем видна SIM-карта, микрофон, GPS-трекер и микросхема для усиления радиосигнала. Похожие устройства продаются на AliExpress и стоят около 1200 рублей.

«Аккумуляторы данного айфона были перепаяны максимально колхозным способом, видимо, для того чтобы запитать сам „жучок“. Если честно, я не уверен, что таким айфоном вовсе безопасно пользоваться», — прокомментировал Даниэль Холодный.

Ключникова рассказала , что обнаружила вскрытие телефона еще в спецприемнике, когда находилась под арестом и получила 15 минут на разговор с родными. «На нем были скручены болты (ранее телефон не вскрывался), а также устройство заметно сбоило: приложения запускались и закрывались сами по себе», — заявила она. Первый раз о прослушке она писала еще 30 декабря.

Мини-стори: в спецприемнике дают телефон на 15 минут в день.

После допроса в СК мне выдали телефон, который был неаккуратно ночью вскрыт ФСБшниками. 25-летняя девушка (я) заметила жучок через полминуты, как взяла телефон в руки. Чекист такие профессионалы, ору — Ola Chesare (@olachesare) December 30, 2020

Ключникова сообщила, что планирует подать заявление в СК по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.