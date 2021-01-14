|
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что в айфоне главы ее штаба нашли «жучок»
Источник материала: Tut.by
Кандидат в депутаты Госдумы России, юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь рассказала, что в телефоне главы ее предвыборного штаба Ольги Ключниковой после семидневного ареста нашли «прослушивающее устройство». Об этом Соболь сообщила в видео,
Ключникову и оператора «Навальный Live» Акима Керимова 22 декабря
Соболь рассказала, что Керимову так и не отдали телефон, который у него забрали перед отправкой в спецприемник. По ее словам, технику «своровали», так как телефон изъяли без каких-либо документов и уведомлений. «А начальнику моего предвыборного штаба Ольге телефон после ареста вернули. Это было странно. Поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку», — сказала Соболь.
Технический директор «Навальный Live» Даниэль Холодный рассказал, что на айфоне можно заметить следы вскрытия, по краям экрана остался заводской клей, а винты «явно откручивались». По его словам, если бы телефон ранее не вскрывали, сейчас бы его не удалось открыть «буквально за пять секунд». Открыв айфон, Холодный показал устройство «явно не от компании Apple». При ближайшем рассмотрении в нем видна SIM-карта, микрофон, GPS-трекер и микросхема для усиления радиосигнала. Похожие устройства
«Аккумуляторы данного айфона были перепаяны максимально колхозным способом, видимо, для того чтобы запитать сам „жучок“. Если честно, я не уверен, что таким айфоном вовсе безопасно пользоваться», — прокомментировал Даниэль Холодный.
Ключникова
Ключникова сообщила, что планирует подать заявление в СК по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Любовь Соболь рассказала в видео на канале «Навальный Live».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)