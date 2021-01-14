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В Беларуси продажи новых в 2020 году просели на 18%

14.01.2021 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Продажи новых автомобилей в Беларуси в 2020 году упали на 18% и составили 53,5 тыс. авто, сообщил сегодня гендиректор Белорусской автомобильной ассоциации Александр Сидоревич.

"В этом году 53,5 тыс. - безусловно, это падение", - сказал Александр Сидоревич в ход онлайн пресс-конференции. По его мнению, емкость белорусского рынка минимум в 2 раза выше указанной цифры.

Доля произведенных в России автомобилей составила 70,22%, авто белорусского производства - 17%. Народными автомобилями в Беларуси можно назвать в порядке убывания Lada, Geely, Renault.

 
 
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Продажи новых автомобилей в Беларуси в 2020 году упали на 18% и составили 53,5 тыс. авто, сообщил сегодня гендиректор Белорусской автомобильной ассоциации Александр...
 
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