ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОПЕК: Глобальный спрос на нефть в 2021 г. вырастет на 5,9 млн б/с

14.01.2021 17:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Спрос на нефть в мире в 2021 г. восстановится на 5,9 млн б/с после падения на 9,8 млн б/с в 2020 г., прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой, говорится в январском отчете ОПЕК.

Таким образом, спрос на нефть в этом году должен достичь 95,9 млн б/с после падения до 90 млн б/с в кризисном 2020 г, передает ТАСС.

Как ожидает ОПЕК, в странах ОЭСР спрос вырастет на 2,6 млн б/c, но при этом еще не достигнет докризисного уровня, развивающиеся страны покажут рост на 3,3 млн б/с, отмечается в отчете.

При этом объем предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2021 г. может увеличиться на 0,8 млн б/с после сокращения на 2,5 млн б/с в 2020 г., говорится в отчете. В 2020 г. поставки нефти странами «не ОПЕК» снизились до 62,7 млн б/с.

В отчете ОПЕК отмечается, что восстановление цен на нефть существенно улучшает условия для производителей сланцевой нефти из США - их возвращение на рынок может ощущаться уже во второй половине 2021 г.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на нефть в мире в 2021 г. восстановится на 5,9 млн б/с после падения на 9,8 млн б/с в 2020 г., прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой, говорится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Расеі абяцаюць затрымаць Аляксея Навальнага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by